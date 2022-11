Racing: desde la MLS vienen por Enzo Copetti

El primero es Charlotte United, club fundado en 2019 y que desde este año compite en la MLS. La entidad de Carolina del Norte ya había consultado hace un par de semanas por las condiciones del jugador, pero en Racing fueron tajantes: hasta no terminar de competir no escucharán ofertas. A la Academia todavía le queda el partido del miércoles con Tigre (y si gana, el Trofeo de Campeones con Boca, el domingo), por lo que en unos días el panorama será distinto.

El segundo interesado es Atlanta United, donde ya juegan Thiago Almada y Alan Franco, entre algunos otros argentinos. El club de Georgia sabe que el 31 de diciembre se quedará sin su goleador y estrella, el venezolano Josef Martínez, quien finaliza su vínculo y no renovará, buscando pegar el salto a Europa. Por eso, uno de los apuntados para reemplazarlo es el ex Atlético Rafaela.

Copetti, de 26 años, no ve con malos ojos emigrar. De hecho, a mitad de año había sido sondeado por el Udinese italiano, aunque la negociación no prosperó porque Racing no aceptaba venderlo si no era por la cláusula (10 millones de dólares); ahora sí estaría dispuesto a negociar un precio inferior pero similar. La Academia tiene el 80% de su pase y el delantero tiene contrato hasta diciembre de 2024.

Defensa comprará a Kevin Gutiérrez

Kevin Gutiérrez era uno de los futbolistas que debía regresar de su préstamo a fin de año. Sin embargo, eso no sucederá: Defensa y Justicia ejecutará la opción de compra que tenía el acuerdo de cesión, de 500 mil dólares por el 50% del pase y se quedará definitivamente con el volante de 25 años.