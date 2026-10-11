Racing perdió con Belgrano de local y quedó muy lejos de los playoffs

La Academia cayó 2 a 0 con el Pirata en el Cilindro en otra floja actuación y complicó seriamente sus posibilidades de avanzar de ronda en el Torneo Clausura.
Racing perdió 2 a 0 con Belgrano en el Cilindro de Avellaneda y quedó muy lejos de los playoffs del Torneo Clausura, en una situación deportiva que se complica partido a partido. Lucas Zelarayán y Franco Vázquez anotaron los goles del Pirata, que dio el golpe en Avellaneda.
Belgrano abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo gracias a un zurdazo cruzado de Zelarayán desde afuera del área tras una buena asociación de toques cortos frente a la mirada de la defensa local. Emiliano Rigoni ponía el 2-0 a los 25' del complemento tras un centro desde la izquierda de Juan Velázquez pero el árbitro Yael Falcón Pérez, tras la revisión de la jugada en la pantalla del VAR, anuló el tanto por una supuesta falta del visitante previamente.
De todas maneras, el Pirata conseguiría el 2-0 ante La Academia cuando estaba por cumplirse los cinco minutos de adición con una excelsa definición del Mudo Vázquez frente al achique de Cambeses. El visitante mostró la contundencia que no tiene el local que está cada día más complicado con sus objetivos.
Con esta derrota, Racing quedó 13° entre los 15 de la Zona B del Clausura con 11 puntos, a siete -con doce en juego- de Independiente Rivadavia, el último que está clasificando a la próxima instancia del certamen. Por su parte, Belgrano se subió a la cima que comparte con Argentinos Juniors y Rosario Central.
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