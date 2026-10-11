Racing perdió con Belgrano de local y quedó muy lejos de los playoffs

Belgrano abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo gracias a un zurdazo cruzado de Zelarayán desde afuera del área tras una buena asociación de toques cortos frente a la mirada de la defensa local. Emiliano Rigoni ponía el 2-0 a los 25' del complemento tras un centro desde la izquierda de Juan Velázquez pero el árbitro Yael Falcón Pérez, tras la revisión de la jugada en la pantalla del VAR, anuló el tanto por una supuesta falta del visitante previamente.