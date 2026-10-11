Con un Di María brillante, Rosario Central aplastó a Independiente Rivadavia

En el complemento llegó una sucesión de golazos y grandes jugadas colectivas. Jaminton Campaz marcó el 2-0 con una definición de aire, luego de sacarse de encima a su marcador con un sombrero. Poco después, Di María apareció dentro del área para establecer el tercero con un zurdazo. El ex PSG también participó en el cuarto tanto con un exquisito pase de taco para Agustín Sández, quien asistió a Enzo Copetti para que empujara la pelota al fondo de la red.