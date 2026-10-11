Con un Di María brillante, Rosario Central aplastó a Independiente Rivadavia

Con un doblete y participación decisiva en cuatro tantos, el Fídeo lideró la goleada del Canalla, que alcanzó a Argentinos Juniors en la cima de su grupo y quedó a dos de la Lepra mendocina en la tabla anual.
Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, por el Torneo Clausura, y quedó como líder de la Zona B. Con una actuación sobresaliente de Ángel Di María, autor de dos goles y protagonista de cuatro de las cinco conquistas, el equipo de Jorge Almirón dominó de principio a fin, con un gran recibimiento tras haber obtenido la Supercopa Internacional ante Estudiantes en Santiago del Estero.
Desde el arranque, Central impuso condiciones y encontró la ventaja gracias al Fídeo, quien convirtió de penal tras una infracción sobre Ignacio Ovando. Antes del descanso, el conjunto rosarino generó varias chances para ampliar la diferencia, mientras que Independiente Rivadavia sufrió la expulsión de Álex Arce, luego de que el árbitro Facundo Tello revisara la acción en el VAR. Con un hombre más, el local quedó mejor parado para afrontar el segundo tiempo y terminó transformando su superioridad en una goleada.
En el complemento llegó una sucesión de golazos y grandes jugadas colectivas. Jaminton Campaz marcó el 2-0 con una definición de aire, luego de sacarse de encima a su marcador con un sombrero. Poco después, Di María apareció dentro del área para establecer el tercero con un zurdazo. El ex PSG también participó en el cuarto tanto con un exquisito pase de taco para Agustín Sández, quien asistió a Enzo Copetti para que empujara la pelota al fondo de la red.
La fiesta se completó a los 75 minutos, cuando Marco Ruben selló el 5-0 tras un pase de pecho Ovando después de un centro de Di María. De esta manera, el Canalla coronó una actuación contundente, con eficacia en ataque y control del partido, frente a un rival que llegaba como líder de la tabla anual.
Con esta victoria, Rosario Central alcanzó a Argentinos Juniors en la cima de la Zona B y quedó a dos puntos de lo más alto de la tabla anual, solo por detrás del Bicho, Boca e Independiente Rivadavia. En la próxima fecha, el Canalla visitará a Atlético Tucumán, el sábado desde las 20.
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