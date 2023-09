Racing superó a Newell's en un final dramático y es puntero

El partido en la previa tenía dos condimentos: son dos equipos que pelean arriba, y al mismo tiempo dos equipos que cuentan con el sello de sus entrenadores, dos de los baluartes de la nueva escuela, tacticistas, detallistas, y a veces innovadores por demás en su búsqueda de ser protagonistas -sus equipos dentro del campo, y ellos, para el afuera-.

Embed

Sin embargo, eso hizo que durante los primeros 30 minutos no pasara absolutamente nada. La Academia no encontraba a Quintero, su jugador distinto, y este a su vez no encontraba un lugar para recibir y jugar cómodo. Ferreira, el conductor de La Lepra, abocado al despliegue y el ida y vuelta, no terminaba de pesar con la pelota en los pies.

La cancha mojada a causa de la lluvia tampoco ayudó porque ambos buscan jugar con la pelota, pero a la vez, como no negocian la salida por abajo, cometieron varios errores que derivaron en aproximaciones rivales. Las jugadas de gol empezaron a caer sobre el final del primer tiempo. Roger Martínez tuvo las dos de Racing, pero la más clara se la tapó Arias a Ferreira.

El segundo tiempo fue un monólogo del equipo local. La Academia le encontró la vuelta, se plantó en campo rival y comenzó a asfixiar a su rival: la clave fue el adelantamiento de Nardoni, tanto para presionar como recibir por sorpresa. Newell's, cada vez más metido atrás, pero no por plan de juego sino por no poder ni siquiera salir de contra.

Heinze intentó modificarlo con cambios, pero sin éxito, por lo que terminó haciendo más variantes para resguardarse, aguantar y contragolpear: lo logró una sola vez, y Arias le desvió el remate a Sordo. Pero era cuestión de que Racing afine la puntería para que el cero se rompa.

Y eso sucedió a los 25 minutos del complemento. Roger recuperó alto y filtró para Juanfer, quien se la punteó a Gómez que llegaba desde atrás y el reconocido hincha de Rosario Central la acomodó contra el palo para gritarlo desaforado. Doble alegría. Post gol, Racing quiso dormir el partido y sobre el final se le escapó: May anticipó de cabeza una pésima salida de Arias y pese al esfuerzo de Kozlovsky la pelota se metió.

Pero en la última, cuando moría en empate, Martirena llegó por derecha y con un remate seco le dio un grito de gol a los hinchas, que empezaban a desquitarse con jugadores, DT y dirigentes. Triunfo que vale tres puntos y liderazgo de la Zona B para Racing, que en la próxima fecha visitará a Godoy Cruz. Newell's recibirá a Estudiantes.