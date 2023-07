Rafa Di Zeo: cómo se prepara y qué piensa sobre mudar La Bombonera

"Me estoy preparando de la misma forma que se están preparando todos. Macri cuando llegó no tenía idea de lo que era ser presidente. De Riquelme, Angelici... Yo vengo aprendiendo desde los 16 años", contó el referente de 'La 12' en diálogo con el programa Pintado de azul y oro.

F1C3a8dWYAEDgTY.jpg

En tanto, se mostró en contra de cambiar La Bombonera de lugar: "Bárbaro, ¿y después de que la tenemos hecha qué hacemos? Se queda gente afuera igual que ahora, la gente protesta y Boca perdió todo lo que generó en 118 años de historia. No me iría de ahí, la historia de Boca está ahí", aseguró.

En ese sentido, añadió "La gente, en el mundo, quiere ir a conocer La Bombonera. La historia está ahí. El resto es una mentira, la modernización es para los que no tienen sentimientos. Nosotros tenemos sentido de pertenencia, si te querés ir de ahí no tenés sentido de pertenencia. Yo entiendo que quieren una cancha para que entren todos, pero no se puede, tendríamos que tener 15 canchas".

"Yo lo que haría es agrandar la cancha para la mayor gente posible. Sale menos, con 100 palos lo haces, de la otra manera tenés que gastar 400", sentenció Rafa.

Por último, se refirió al caso Villa y aseveró que "Villa tendría que jugar porque no está condenado con sentencia firme. El que tomó la decisión de no ponerlo es un burro o se dejaron llevar por los medios. Así y todo es el mejor jugador que tiene Boca".