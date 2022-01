Real Madrid superó al Athletic Bilbao y se consagró campeón

El primer gol llegó a los 38´, gracias a una gran jugada individual de Rodrygo, quien atacó con mucha velocidad. Luka Modric recibió el pase del delantero y con mucha seguridad disparó para anotar el 1-0 para el Real Madrid.

Ya en el complemento, el equipo de Carlo Ancelotti no tardó en ampliar su ventaja. Tras revisar la jugada en el VAR, a los 52´, el árbitro sancionó con la pena máxima una mano de Yeray Álvarez. Karim Benzema fue quien se ocupó de definir desde los doce pasos y cambiar el penal por un 2-0 para su equipo.



Si bien al Athletic Bilbao le costó crear jugadas que impliquen un riesgo para el rival, en el transcurso final obtuvo una gran chance para acortar la distancia en el marcador.



Éder Militao recibió roja directa por una mano en el área y no solo dejó a su equipo con un futbolista menos si no que también el árbitro cobró penal a favor de los dirigidos por Marcelino García Toral.



El arquero Thibaut Courtois se transformó en el héroe de la tarde luego de tapar el disparo de Raúl García y mantener así el arco en cero hasta el final.

Fue así que el Real Madrid mantuvo el 2-0 y se quedó con la gran final de la Supercopa de España.