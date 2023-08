Revelaron el audio del VAR: por qué anularon el gol de Edinson Cavani

A tres minutos de iniciado el partido, Cavani convertía de cabeza tras una avivada de Valentín Barco al apurar un córner. El árbitro, Wilton Sampaio, lo anuló de inmediato y el VAR apoyó su decisión.

La pelota dejó el terreno de juego y el juez señaló córner en favor del dueño de casa, por lo que Barco se acercó rápidamente para ejecutarlo. Allí, recibió la ayuda de un alcanzapelotas que dejó un nuevo balón para el remate mientras el usado antes se volvió a meter al rebotar con un cartel publicitario.

El juvenil de 19 años aprovechó y sacó un centro que Cavani convirtió en gol, pero Sampaio no señaló al centro del terreno de juego, sino que indicó que se repita el saque de esquina, lo que desató la furia de todos los jugadores del Xeneize y de todos los presentes en Brandsen 805.

El árbitro marcó que había dos pelotas en el terreno de juego y que un pasapelotas colocó una en el sector del córner, algo que no puede hacer por reglamento. Se puede apreciar que el juez le señala a Barco que no remate todavía, sino que espere a que el primer balón deje el terreno de juego (lo que finalmente no ocurrió antes de su disparo). El VAR revisó la jugada y apoyó la decisión de Sampaio.

Desde el VAR, inmediatamente destacaron que Sampaio había pitado "mucho antes" de que Cavani convirtiese el gol e incluso antes de que Barco ejecutase el córner. Además, se puede escuchar a Sampaio decir que "el pasapelotas no tiene que colocar el balón". Por esto y por haber dos pelotas en el terreno de juego, se anuló el gol del uruguayo.