Sin embargo, Gareca sonó en varias ocasiones para ser el futuro entrenador de Boca, inclusive con Riquelme como vicepresidente. Si bien Hugo Ibarra fue confirmado tras su paso como interino, el Tigre estuvo en el radar luego de que Sebastián Battaglia dejara el cargo pero según él no lo llamaron.

A su vez, el técnico que tuvo un exitoso paso de siete años por Perú, le dejó la puerta abierta al conjunto azul y oro. “A quien no le gustaría dirigir a Boca, junto con River son las instituciones más grandes del futbol argentino, es una meta de todos”, comentó quien también estuvo en la consideración de la dirigencia del Millonario para ser el sucesor de Marcelo Gallardo.

Por otro lado, el exfutbolista se refirió a su relación con los hinchas de Boca que quedó rota luego de que saliera de las Inferiores del club y pasara a River en 1985 junto a Oscar Ruggeri. “No sé cómo me pudiese recibir el hincha de Boca, creo que al principio me miraría de reojo. No sé si le tengo que pedir perdón", expresó y concluyó: "Si no me perdonan lo entiendo".