Riestra rompió la cuarentena y le clausuraron el estadio

El club del ascenso mandó a sus jugadores a entrenar en pleno aislamiento preventivo y obligatorio. Hay indignación en el Comité de Seguridad porteño. Cuál es el papel que juega la AFA

No hace falta que Riestra mande a sus jugadores a entrenar cuando no está permitido, para confirmar que la conducción de esa institución se esmera en hacer de su gestión un culto a la avivada permanente. En tiempos de aislamiento preventivo y obligatorio -cuestionada o no, regla al fin- el plantel se entrenó.