Riestra y Unión empataron en Bajo Flores y sumaron un punto que no le sirve a ninguno

El Malevo y el Tatengue igualaron 1 a 1 en el estadio Guillermo Laza y no pudieron acercarse a los puestos de playoffs de la Zona A del Torneo Clausura.
Riestra y Unión empataron 1 a 1 en el Guillermo Laza por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Malevo y el Tatengue no se pudieron sacar diferencia en el marcador y sumaron un punto que no le sirve a ninguno para acercarse a la zona de playoffs de la Zona A del certamen.
Tras una primera etapa pareja con situaciones claras para ambos pero ninguna emoción, Riestra abrió el marcador a los cuatro minutos del segundo tiempo con un cabezazo de Juan Cruz Randazzo tras un envío de córner de Mariano Bracamonte.
La alegría al local le duró poco porque Unión logró la igualdad a los 11' gracias a un testazo preciso al segundo palo de Tobías Rubio que dejó sin reacción a Ignacio Arce. Después, los dos buscaron el triunfo pero no lo consiguieron y debieron conformarse con un empate triste para sus objetivos.
Con este empate, Unión quedó onceavo en la Zona A con 14 puntos, a cinco con nueve en juego de la zona de clasificación a los playoffs del torneo. Por su parte, Riestra está doceavo, debajo suyo, con 12 unidades, a siete con nueve en juego del octavo lugar que da el último boleto a los octavos de final de la competencia.
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