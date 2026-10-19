Riestra y Unión empataron en Bajo Flores y sumaron un punto que no le sirve a ninguno

Con este empate, Unión quedó onceavo en la Zona A con 14 puntos, a cinco con nueve en juego de la zona de clasificación a los playoffs del torneo. Por su parte, Riestra está doceavo, debajo suyo, con 12 unidades, a siete con nueve en juego del octavo lugar que da el último boleto a los octavos de final de la competencia.