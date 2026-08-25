River anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: la despedida del jugador

El Millonario informó que "de común acuerdo" se dio la decisión de ponerle fin al vínculo contractual del campeón del mundo, que estaba colgado por rendimiento, con la institución.

Oficial: Germán Pezzella, quien era uno de los colgados por falta de rendimiento, rescindió su contrato con River. El club de Núñez informó que "de común acuerdo" se dio la situación de ponerle fin al vínculo contractual. De esta manera, el campeón del mundo, que era uno de los colgados en el predio de Cantilo, recibirá dos millones de dólares por rescindir.