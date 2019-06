Mayada, uno de los primeros refuerzos de River en la era Gallardo, nunca pudo afirmarse como titular, pero tuvo muchos partidos y presencia. Sin embargo, su renovación se fue dilatando y ya desde hace un mes se sabía que tenía todo arreglado para sumarse, con el pase en su poder, al San Luis de México, equipo que le ganó la final del ascenso a los Dorados de Diego Maradona.

El otro jugador que se presentó y una hora después se retiró del predio porque no iba a viajar a la pretemporada fue el zaguero central Luciano Lollo, que no será tenido en cuenta por el Muñeco y que negocia su incorporación a Banfield. Lollo, que dese su llegada en 2016 tuvo dos operaciones y apenas jugó 16 partidos, no estaba en los planes de Gallardo para este semestre y se sabía que no iba a viajar a la pretemporada.

River viaja esta noche a Los Angeles hasta el 6 de julio, donde jugará dos amistosos: el 28 de junio ante Chivas de Guadalajara y el 6 de julio frente al América de México.

El plantel profesional se entrena esta mañana en Ezeiza para los estudios médicos y las mediciones físicas, y a las 21.25, desde Ezeiza, viajan con destino a Houston, en vuelo UA818 y desde allí en el vuelo UA783 con destino a Los Angeles.

River se alojará en el Hotel Beverly Hills Marriot, realizará los trabajos en el Centro de entrenamiento del predio de UCLA y el regreso a Buenos Aires será el domingo 7 de julio a las 18.25 desde Los Angeles hacia Houston, en el vuelo UA1148. y ya el lunes 8 a la 1.30 desde Houston con destino a Ezeiza.

Los que finalmente viajan son los siguientes jugadores:

Arqueros: Germán Lux, Enrique Bologna y Ezequiel Centurión

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Robert Rojas, Elías López, Nahuel Gallardo y Kevin Sibille.

Volantes: Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Santiago Sosa, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal y Juan Quintero.

Delanteros: Lucas Pratto, Rafael Borré, Julián Álvarez, Ignacio Scocco, Lucas Beltrán y Benjamín Rollheiser.