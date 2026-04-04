Fútbol |

Video: Maravilla Martínez picó un penal, lo erró y Rodrigo Rey lo terminó abrazando

El delantero de Racing decidió picar el balón desde los doce pasos pero el mismo se fue por encima del travesaño y el arquero de Independiente lo abrazó en una escena increíble.

Independiente y Racing se enfrentan este sábado a la tarde en el Libertadores de América por la fecha 13 del Torneo Apertura. En el mismo, hubo una escena tan increíble como insólita: Maravilla Martínez picó un penal, lo erró y Rodrigo Rey lo terminó abrazando entre risas.

Tras un gran inicio de Independiente empujado por el apoyo de su gente, Racing reaccionó y se mostró mucho mejor en el campo de juego aunque sin generar situaciones de gol pero después de minutos silenciosos pasó de todo. A los 34 minutos, Adrián Fernández metió un gran pase filtrado para Tomás Conechny, quien ante el buen achique de Rodrigo Rey decidió pasar el balón al medio pero una mano de Sebastián Valdés cortó con la jugada del visitante.

Si bien Leandro Rey Hilfer no observó la mano, el VAR lo llamó y después de ver la jugada el árbitro cobró penal para Racing y le sacó amarilla a Valdés. Maravilla Martínez decidió hacerse cargo del penal y decidió picarlo pero el balón se fue por arriba del travesaño y no se rompió el marcador.

Rodrigo Rey, quien se había tirado para la izquierda, se levantó eufórico y se cruzó y abrazó a Maravilla. La intención primaria del arquero habría sido festejar su definición pero después se vio complicidad entre ambos. Kevin Lómonaco también se acercó a ellos y felicitó de manera irónica al goleador de La Academia.

Santiago Sosa y Marcos Rojo, referentes del visitante, también se acercaron, defendieron al delantero de las burlas rivales y lo consolaron en busca de que se vuelva a conectar con el clásico. Una escena increíble en la historia del clásico de Avellaneda: arquero de Independiente y delantero de Racing abrazados tras la definición de un penal.

La escena increíble del Clásico de Avellaneda

Embed

La jugada que terminó en penal para Racing

Embed

ADEMÁS: San Lorenzo resistió y venció a Estudiantes en un partidazo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados