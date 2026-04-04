Video: Maravilla Martínez picó un penal, lo erró y Rodrigo Rey lo terminó abrazando

Tras un gran inicio de Independiente empujado por el apoyo de su gente, Racing reaccionó y se mostró mucho mejor en el campo de juego aunque sin generar situaciones de gol pero después de minutos silenciosos pasó de todo. A los 34 minutos, Adrián Fernández metió un gran pase filtrado para Tomás Conechny, quien ante el buen achique de Rodrigo Rey decidió pasar el balón al medio pero una mano de Sebastián Valdés cortó con la jugada del visitante.