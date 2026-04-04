Video: Maravilla Martínez picó un penal, lo erró y Rodrigo Rey lo terminó abrazando

El delantero de Racing decidió picar el balón desde los doce pasos pero el mismo se fue por encima del travesaño y el arquero de Independiente lo abrazó en una escena increíble.
Independiente y Racing se enfrentan este sábado a la tarde en el Libertadores de América por la fecha 13 del Torneo Apertura. En el mismo, hubo una escena tan increíble como insólita: Maravilla Martínez picó un penal, lo erró y Rodrigo Rey lo terminó abrazando entre risas.
Tras un gran inicio de Independiente empujado por el apoyo de su gente, Racing reaccionó y se mostró mucho mejor en el campo de juego aunque sin generar situaciones de gol pero después de minutos silenciosos pasó de todo. A los 34 minutos, Adrián Fernández metió un gran pase filtrado para Tomás Conechny, quien ante el buen achique de Rodrigo Rey decidió pasar el balón al medio pero una mano de Sebastián Valdés cortó con la jugada del visitante.
Si bien Leandro Rey Hilfer no observó la mano, el VAR lo llamó y después de ver la jugada el árbitro cobró penal para Racing y le sacó amarilla a Valdés. Maravilla Martínez decidió hacerse cargo del penal y decidió picarlo pero el balón se fue por arriba del travesaño y no se rompió el marcador.
Rodrigo Rey, quien se había tirado para la izquierda, se levantó eufórico y se cruzó y abrazó a Maravilla. La intención primaria del arquero habría sido festejar su definición pero después se vio complicidad entre ambos. Kevin Lómonaco también se acercó a ellos y felicitó de manera irónica al goleador de La Academia.
Santiago Sosa y Marcos Rojo, referentes del visitante, también se acercaron, defendieron al delantero de las burlas rivales y lo consolaron en busca de que se vuelva a conectar con el clásico. Una escena increíble en la historia del clásico de Avellaneda: arquero de Independiente y delantero de Racing abrazados tras la definición de un penal.
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