River, contra Verón: "Todo lo que hace y dice genera desconfianza"

Stéfano Di Carlo, secretario general del club de Núñez y uno de los principales futuros candidatos a presidente por el oficialismo para suceder a Jorge Brito, expresó: "Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza". Sí, suben las temperaturas en River con el mandamás del Pincha y el grupo inversor de Gillett con el correr de las horas.

River desafectó a Rodrigo Villagra por el acuerdo de palabra para que pase a ser jugador del grupo inversor del empresario norteamericano. Sin embargo, hasta el momento la plata por la rescisión del volante todavía no apareció por cuestiones burocráticas.

En paralelo, el ex-Talleres se entrena apartado del plantel con la incertidumbre de no saber lo que deparará su futuro a pesar de algunos sondeos desde el exterior por él. Una situación similar la que pasa Valentín Gómez, quien fue desafectado de Vélez pero como no llegó el dinero no pudo sumarse a Udinese y entrena en una plaza de Italia.

Por otra parte, Di Carlo sostuvo la postura de la dirigencia de River ante la incursión de Gillett en el ámbito local: "Esta dirigencia ratifica la condición de las sociedades civiles. No estamos a favor de las SAD".

Lo cierto es que Verón, al margen del optimismo por la millonaria inversión, insinuó con irse de Estudiantes si se llega a caer el acuerdo con Foster Gillett y explicó que la transferencia de los fondos a los clubes está demorada por "una cuestión administrativa".

Por otra parte, el mandamás del Pincha agregó: "Con Foster Gillett hablo día por medio, él está en Buenos Aires y está ocupado en resolver esta situación y en cumplir. Los compromisos se van a terminar cumpliendo".

Hace un par de días, Jorge Brito también había dejado sentada su postura sobre las SAD, además de revelar la traba en la salida de Villagra. "Las operaciones de los clubes se hacen con otros clubes, acá hay una transacción que todavía no está materializada y se va a materializar cuando aparezca un club", sostuvo el presidente de River, semanas más tarde de lo que había sido su intercambio con la Bruja, tras meterse en las negociaciones por el retorno de Sebastián Driussi.