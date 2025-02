Fue comprado para jugar en Europa pero entrena en una plaza: los días de Valentín Gómez

El Fortín, que ya sufrió la presión de Mateo Pellegrino para irse a Parma -por un millón de dólares por la mitad del pase, que sonó escaso para uno de los jóvenes goleadores del torneo pasado- y le firmó al mismo club una obligación de compra para junio por Christian Ordóñez si no desciende a la Serie B, no quiere saber más nada de concesiones y no autorizó al defensor a sumarse a su nuevo club hasta que se cierre la operación, amparado en que su contraparte fue Gillett y no Udinese.

Si bien se habló de un posible plazo hasta abril para abonar la rescisión, por Liniers creen que es cuestión de tiempo que llegue el dinero y se espera que sea en estos días. La traba se estaría generando en Estados Unidos, donde se produce una triangulación de fondos que obliga al empresario a justificar su origen.

Valentín Gómez pasó la revisión médica de Udinese pero por este motivo ni siquiera fue anunciado por el club italiano. Por otro lado, el cuerpo técnico de la Selección Argentina se contactó con él para conocer su situación, ya que tenía muchas chances de ser convocado a la Albiceleste tras la lesión de Licha Martínez.

Habrá que ver si no pierde la oportunidad por esta situación. Argentina enfrentará a Uruguay (21/3 desde las 20.30) y Brasil (25/3 a partir de las 21hs) en la próxima fecha FIFA. Sí, dos partidazos para mostrarse que podría llegar a perder Valentín Gómez.

Por otro lado, River sigue esperando la plata del empresario por Rodrigo Villagra y Estudiantes, el club más comprometido con él, también teme que los acuerdos no se puedan cumplir.