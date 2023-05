River cumple 122 años: el emotivo video que subió el club

“Grande por su gloria, grande por sus ídolos y grande por su gente. #River122″. Con esas palabras, River, en sus distintas redes sociales, celebró su aniversario número 122 junto a su gente rememorando algunos de sus goles más épicos y emblemáticos, su historia llena de títulos y hazañas, las distintas figuras que pasaron por la institución y el crecimiento institucional a lo largo de los años.

Durante el video, distintas glorias del club remarcaron la grandeza del Millonario, el sentido de pertenencia y lo que significa vestir el “Manto Sagrado”. La primera voz en escucharse fue la de Adolfo Pedernera, hablando de una de las equipos más importantes del fútbol argentino. “La máquina fue el equipo, porque a nosotros nos respaldaban los defensores que formaban parte, porque el fútbol se iba entendiendo que es un juego de conjunto”.

Embed Grande por su gloria, grande por sus ídolos y grande por su gente. #River122 pic.twitter.com/2V6nrSAvH2 — River Plate (@RiverPlate) May 25, 2023

“Yo te voy a nombrar una delantera: Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau. Ese es el ideal. Uno que la jugaba bien, el otro que corría, otro la despachaba, el otro comandaba la escuadra y el otro que la metía”, rememoró Alfredo Di Stéfano.

En varios fragmentos aparece Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos, dejando una huella imborrable entre los simpatizantes por su paso como futbolista y entrenador: “River es una parte... diría de mi vida, especialmente de mi vida deportiva”.

“Labruna nos decía que teníamos que quedarnos a vivir en el club. Nos transmitía la pasión, el amor que él sentía por el club”, rememoró Ubaldo Pato Fillol.

Amadeo Carrizo, una de las caras que aparece en el telón más famosa del club, elogió a los fervientes simpatizantes del conjunto de Nüñez: “Esta hinchada fabulosa que viene domingo tras domingo siempre me alabaron con sus aplausos y eso es imborrable para que yo los recuerde siempre con cariño”.

En una línea similar se expresó Ariel Ortega: “Que los hinchas te abracen, te besen, te idolatren,.. creo que eso no tiene precio. Eso no se compra, no se paga. Esas cosas creo que se dan solas, son únicas”.

“El corazón de los hinchas de River me lo he llevado yo, y ellos se han llevado el mío. O sea que es una cosa de un ida y vuelta”, soltó sin rodeos Norberto Alonso. El Beto luego añadió que “el de arriba me tiró con la mejor camiseta del mundo”.

Leonardo Ponzio, el jugador con más títulos de la historia de River y actualmente integrante de la secretaría técnica, fue otro de los interlocutores: “Con la experiencia y con las ganas de poder tener esa camiseta, entiendo que de acá me tiene que echar como para irme”. El León también manifestó que “ya me fui una vez de River y de afuera se ve lo grande que es”.

Roberto Perfumo, por su parte, se focalizó en la importancia que tiene una camiseta con tanta historia como la de River: “Vos viste lo que es ponerse esa franja... Me dice mirate en el espejo, vestite y mirate en el espejo y vas a ver cómo te sentís”.

Por supuesto que también hubo un momento especial para Marcelo Gallardo, ex futbolista y el técnico más ganador en el Millonario, quien el sábado tendrá un merecido homenaje al estrenarse una impactante estatua de 8 metros. “Cuando uno nace en este club y se desarrolla no solamente como futbolista sino como persona, justamente genera ese sentido de pertenencia que a uno lo identifica”.

El Muñeco también apareció hablando de la imborrable final ante Boca en Madrid: “El partido de mi vida yo lo jugué, fue a fin de año en Madrid, ese fue el partido de mi vida”. Y luego se rememoró su célebre frase en el medio de los festejos en el Monumental: “Vean, vibren y sientan en el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo”.

“Tengo un sentido de pertenencia muy grande en River. Y me parecía que era el momento donde yo tenía que devolverle algo al club”, fueron las palabras elegidas para resaltar la figura de Fernando Cavenaghi, uno de los principales artífices del retorno a la máxima categoría del fútbol argentino.

Ramón Díaz también ganó protagonismo en varios fragmentos, producto de su destacado paso tanto como jugador como de director técnico: “Lo que nunca me voy a olvidar es el primer día que llegué acá. Tenía nueve años y siempre le tengo que agradecer a toda la gente que me acompaña”.

“Yo viene a los diez años acá y me quedé libre a los 34. Así que la vida mía fue acá adentro. River me dio toda la gloria de jugador... me dio toda la gloria”, soltó Mostaza Merlo.

La FIFA, en su cuenta de la Copa del Mundo, también rememoró el aniversario número 122 de River Plate con un video en el que aparecen grandes valores de la institución que se destacaron en los mundiales con la camiseta de la selección argentina: “Fábrica de ídolos albicelestes”, tituló la casa madre de este deporte.