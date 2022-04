River intentará sumar en Chile para seguir en lo más alto

River (saldo de goles +3) y Colo Colo (+2) son punteros con seis puntos, mientras que Alianza Lima, de Perú, y Fortaleza, de Brasil, no tienen unidades. Mañana Fortaleza recibirá a Alianza desde las 19, completando la tercera fecha del grupo.

El Millonario aflojó en sus últimas presentaciones en la Copa de la Liga Profesional, pero es un muy buen equipo que practica un fútbol atildado. Seguramente, el desgaste del equipo jugando en tres frentes le pasó factura al plantel que perdió frescura y explosión en los metros finales.

La sequía de Julián Álvarez, quien suma 585 minutos sin convertir, repercute y mucho en el poder de fuego riverplatense por más que el entrenador Marcelo Gallardo recuperó a un destacado valor como Matías Suárez.

El compromiso en suelo trasandino será de importancia para las aspiraciones de River, más que nada porque un buen resultado lo dejaría muy cerca de ganar el grupo, y ello le permitiría enfrentar un rival más accesible en el inicio de los cruces eliminatorios.

Colo Colo se postula como un adversario de riesgo para River porque posee una propuesta muy similar, muy ofensiva. Es dirigido por el argentino Gustavo Quinteros y del medio hacia adelante cuenta con tres argentinos como Pablo Solari (ex Talleres), Leonardo Gil (ex Olimpo, Estudiantes, Talleres y Rosario Central) y Juan Martín Lucero (ex Defensa y Justicia, Independiente y Godoy Cruz).

El Cacique es el actual puntero del torneo chileno, con 21 unidades, seguido por Unión Española con 20. El pasado domingo igualó en el clásico ante Universidad Católica con un gol en tiempo adicional de Alexander Oroz.

En cuanto a las dudas en River serían: Enzo Pérez (tiene una contractura) o Bruno Zuculini y Esequiel Barco (recuperado de un desgarro) o Nicolás De la Cruz (molestia rodilla derecha).

En el historial en Copa Libertadores jugaron en cuatro ocasiones en las ediciones 1967 y 2007, con dos triunfos de River, uno de los chilenos y un empate, Los Millonarios triunfaron en 2007, 2-1 de visita con tantos de Leonardo Ponzio y Ernesto Farías y 1-0 en Núñez con tanto de Diego Galván.

PROBABLES FORMACIONES

Colo Colo: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia y Gabriel Suazo; César Fuentes y Esteban Pavez; Pablo Solari, Leonardo Gil y Gabriel Costa; Juan Martín Lucero. DT: Gustavo Quinteros.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Santiago Simón, Enzo Fernández y Nicolás De la Cruz o Esequiel Barco; Matías Suárez y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Cancha: Monumental (Santiago).

Hora: 21.

TV: Fox Sports.