River no pudo doblegar a Atlético y sumó otro empate en cero

El Millonario fue claro protagonista del juego y las oportunidades netas de gol en líneas generales del encuentro. Sin embargo, le costó acertar en los metros finales, no estuvo encendido y volvió a sufrir a otro ex Boca en su casa.

Julián Álvarez fue opción constante en todo el frente de ataque. Proyectado por izquierda, por derecha y retrasándose para colaborar con las producciones junto a Santiago Simón y Enzo Fernández, colaboró para que River avance pero su equipo tardó casi media hora en lastimar al fondo tucumano.

A los 30, se conectaron Álvarez y Fernández y el equipo de Gallardo estuvo cerca del primero. Julián metió un pase filtrado desde la medialuna, el mediocampista quedó mano a mano con Lampe, pero éste, con un manotazo salvador, evitó el primer grito.

El segundo tiempo arrancó con un cabezazo de Elías Gómez que atajó Lampe y una tijera del lateral izquierdo que tampoco pudo ser para La Banda. Dos intentos que marcaron la tendencia de lo que sería el resto del partido: absoluto dominio de River, infinidad de llegadas y un arquero boliviano vestido de figura.

Hasta el final el guardameta se mantuvo estoico, el Millo no encontró la fórmula para meterla en el arco y sumó otro punto que lo deja con las manos semi vacías.

Los equipos discretos complican a River. El antídoto para minimizar el arrollador sistema del elenco de Gallardo funcionó últimamente con defensas basadas en el orden, juego rápido en el medio y letalidad en la ofensiva. Para colmo, segundo partido sin goles... ¿Lo solucionará Luis Suárez?

SÍNTESIS

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez y Elías Gómez; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández y Agustín Palavecino; Julián Alvarez y Esequiel Barco. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Ramiro Carrera; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Cambios: en el segundo tiempo, 14m José Paradela por Barco (R) y Tomás Pochettino por Palavecino (R); 24m Ignacio Maestro Puch por Lotti (AT) y Renzo Tesuri por Pereyra (AT); 36m Braian Romero por Simón (R) y Matías Orihuela por Rius (AT); 45m Leonardo Heredia por Carrera (AT) y Gastón Gil Romero por Menéndez (AT).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: River.