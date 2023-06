De la Cruz renovó su contrato en River a comienzos de este año hasta diciembre de 2025, y el Millonario además adquirió un 20% más del pase. En total, la Banda invirtió cerca de 7 millones de dólares por la mitad de la ficha del uruguayo de 26 años: el 50% restante es de su club formador, Liverpool de Montevideo. Un detalle no menor.

Según trascendió, Flamengo ya acordó de palaba el contrato de De la Cruz, que sería por tres años con opción a extenderlo por uno más, y con un salario bastante más alto que el que percibe en Núñez. Ahora lo que resta es que el Mengao se ponga de acuerdo con los clubes: hay varias versiones al respecto.

En Brasil informan que el campeón defensor de la Copa Libertadores ya ofertó 8 millones de dólares por el 100% del pase: de ese modo le quedarían cuatro palos a cada entidad dueña de una porción de su ficha. Por ese monto, en River no quieren saber nada. Pero para que DLC emigre, a Flamengo no le basta solo con arreglar con Liverpool, ya que es el Millonario quien posee sus derechos federativos.

En ese sentido, el Fla podría estirarse hasta una suma que ronde los 12 y 15 millones. River pretendía alrededor de 10 millones USD en primera instancia, pero es probable que si la cifra se acerca al monto, las ganas del uruguayo de emigrar terminen pesando. Otro detalle que no es menor es el futuro del Millo en la Copa Libertadores.

Si River avanza a octavos de final, no dejará fácilmente que un rival directo en la lucha por la copa se lleve a una de sus figuras, por lo que el Mengao tendría que alcanzar las pretensiones económicas del club argentino para empezar a negociar. Pero si queda eliminado de la Copa, no pondría trabas en la venta de De la Cruz, siempre y cuando la suma se acerque a la pretendida.

Demichelis rotaría el equipo contra Defensa y Justicia

Pensando en el partido más importante que tendrá River en lo que queda del semestre, que será el próximo miércoles ante Fluminense por la Copa Libertadores, donde si el Millonario no gana quedará eliminado del torneo en fase de grupos -salvo que empate y The Strongest no gane-, el DT dispondría de un mix para recibir al Halcón este sábado.

En principio, Micho no contaría con Paulo Díaz (artralgia en el tobillo), Emanuel Mammana (sinovitis en la rodilla) y Enzo Díaz (esguince de rodilla). Además, Enzo Pérez, que no podrá jugar por la Copa por estar suspendido, también padece una sinovitis en la rodilla y está en duda: si llega, será titular.

Por otro lado, la idea del cuerpo técnico es que Matías Kranevitter sume minutos, ya que lo piensan como una alternativa para jugar de arranque ante Fluminense. Entre los que descansarían de los titulares están Nacho Fernández y Rodrigo Aliendro, y no se descarta que también Milton Casco. Además, concentrará nuevamente Claudio 'Diablito' Echeverri.

El posible equipo de River: Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pírez, Milton Casco o Elías Gómez; Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino; Pablo Solari, José Paradela, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.