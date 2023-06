River recibe a Fluminense: cómo queda si gana, empata o pierde

River está último en el Grupo D de la Copa Libertadores con 4 puntos y -4 de diferencia de gol. Luego, Sporting Cristal, con los mismos puntos y -3 de diferencia de gol, ocupa el tercer lugar y The Strongest, con 6 unidades y +1 y Fluminense con 9 y +6 están en los puestos de clasificación a los octavos de final de la Copa. El equipo dirigido por Martín Demichelis sigue dependiendo de sí mismo, pero no tiene margen de error.

Si River le gana a Fluminense logrará seguir dependiendo de sí mismo en la última jornada, donde recibirá a The Strongest en el Monumental. Es que con dos triunfos estará en los octavos de final del máximo certamen a nivel clubes de América. Con un triunfo ante el conjunto brasilero, el Millonario llegará a los 7 puntos y mínimo pasará al tercer puesto, zona de Copa Sudamericana, en el Grupo. Además, quedaría a dos puntos del primero (Fluminense con 9) y podría hasta compartir una segunda posición con The Strongest o Sporting Cristal, según el resultado del enfrentamiento entre ellos.

Mientras que si River empata o pierde con Fluminense correrá el riesgo de quedar eliminado en esta fecha y llegar sin chances de pasar en la última. Si el Millonario empata o pierde y The Strongest le gana a Sporting Cristal (juegan este miércoles desde las 23 en La Paz) quedará eliminado. Ya que Fluminense tendría 10 o 12, The Strongest 9 y el equipo de Demichelis con 4 o 5, es decir, a cinco o cuatro de la zona con tres por jugarse.

Embed Los convocados para la noche de #Libertadores frente a Fluminense en el Mâs Monumental #VamosRiver pic.twitter.com/Ee49Q92nvp — River Plate (@RiverPlate) June 6, 2023

¿Si empata o pierde, River puede pasar también? Sí, obviamente solo como segundo. Si River empata con Fluminense, pasará si se dan tres resultados. Primero, el antes mencionado, que The Strongest no le gane a Sporting Cristal esta fecha. Segundo, River le deberá ganar sí o sí a The Strongest en la última jornada. Y, tercero, que Sporting Cristal no venza a Fluminense en Brasil. De esta manera, el equipo de Martín Demichelis sumará 8 puntos, el conjunto boliviano 6 o 7 y el peruano 6 o 8. Sí, en el caso de que Cristal sume 8, por ejemplo, ganándole a The Strongest y empatando con Fluminense, deberá superarlo por diferencia de gol.

Por último, si River pierde necesitará un milagro para pasar pero podría llegar con vida a la última fecha. En este caso, River deberá golear a The Strongest en la última para terminar con 7 puntos y tener un gran diferencia de gol, vía por la que pasaría de perder con Fluminense. Si The Strongest empata con Cristal y pierde con River, tendrá también 7. Y Cristal tendría que volver a empatar en su visita con Fluminense o perder para que quede con 5 o 6 y lo pueda superar el Millonario. Mientras que otro panorama sería si Cristal le gana a The Strongest y llega a 7. Ahí River necesitará que pierda Cristal con los brasileros y la pelea por diferencia de gol sería contra el conjunto peruano.