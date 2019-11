El plantel del Millonario que se entrenó en Ezeiza esta tarde con la mira puesta en levantar el ánimo y recuperar a Casco y Borré de cara a la competencia que se viene y que será muy importante de cara al 2020

Cae la tarde en Ezeiza y los jugadores de River corren tratando de esquivar los pensamientos recurrentes de los últimos minutos del partido que perdieron ante Flamengo. No les será fácil, no esta semana, ni la que viene y no cuando se vayan de vacaciones, pero lo que quiere Gallardo es que eso que sienten todos no les impida seguir compitiendo. “La derrota duele pero la actitud será sanadora y nada mejor que volver a jugar y a competir” se escuchó decir en un martes que no fue igual a otros regresos a los entrenamientos.