River vendió a Augusto Batalla: "Siempre habrá un gallina por el mundo alentándolos"

El ex-guardameta del elenco de Núñez -debutó en 2016 y estuvo hasta 2018 cuando llegó Franco Armani- se está destacando en el Viejo Continente. De hecho, hace un par de semanas, en la derrota por 2-1 frente a Real Madrid, Batalla protagonizó dos particulares momentos con figuras como Mbappé-en el saludo inicial- y Vinicius.

Desde su arribo a mediados de 2024, Batalla atajó un total de 23 partidos, con 25 goles concedidos y cinco vallas invictas en su haber en un equipo de mitad de tabla. No obstante, el ex San Lorenzo, donde estuvo cerca de quedarse antes de sumarse al club madrileño, tuvo gran actuaciones como cuando le contuvo dos penales al Leganés en el tiempo de descuento para su equipo ganara por la mínima.

Debido a eso, los españoles, que sabían que el préstamo se acababa a mitad de 2025, aceleraron y ficharon al nacido en Hurlingham. Por su parte, River no puso trabas y el arquero fue comprado por Rayo Vallecano y firmó hasta junio de 2030 con el club español. El Millonario recibió 1.600.000 de euros por el 70% del arquero y se quedará con un porcentaje de una hipotética futura venta.

Embed | Augusto Batalla firma con el Rayo Vallecano hasta 2030



¡Qué bueno que viniste, @AbatallaOK! pic.twitter.com/CHEjVFssuH — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 20, 2025

Tras conocer la noticia de su venta, el arquero escribió un sentido mensaje en Instagram y le dedicó un segmento al club que lo formó: "Gracias River por todos estos años, por haberme formado como jugador y como persona. A su presidente, Jorge Brito, y a todos los riverplatenses. Hoy separamos nuestro camino después de 24 años, pero siempre habrá un gallina por el mundo alentándolos".

David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, había resaltado que estaban hablando con los directivos del Millonario para quedarse con Batalla: "Él está a gusto y nosotros con él. Hay un club de por medio y estamos hablando con él. Ojalá podamos llegar a un acuerdo".

Por su parte, el argentino había destacado que quería asentarse en Europa y que "ya no lo necesitaba" River, ya que el puesto está cubierto por Armani y Ledesma. "Me gustaría mucho quedarme acá. Yo lo dije, pero sé que no depende de mí, acá soy feliz. El Rayo tiene mucho para dar y crecer y me gustaría ser parte de ese crecimiento. A mí esos desafíos me encantan", había afirmado quien finalmente se quedará en suelo español.