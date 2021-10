River y Talleres disputan una final anticipada

El encuentro se jugará desde las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, contará con el arbitraje de Darío Herrera, quien estará asistido por Cristian Navarro y Pablo González, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium. Talleres tiene 32 unidades, viene de perder por 1 a 0 en su visita a Colón de Santa Fe y se encuentra a cuatro puntos de River, que suma 36.

El entrenador Alexander Medina dispuso que Enzo Díaz volverá a la titularidad tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y el que dejaría su lugar es Ángelo Martino. Además, Medina evalúa realizar otras variantes, una de ellas en la defensa donde regresará Nahuel Tenaglia, mientras que los que pelean por un lugar son Juan Cruz Komar y Julián Malatini, y en el mediocampo estaría Juan Ignacio Méndez.

El técnico no dio a conocer si seguirá Francis Mac Allister o si coloca a Rodrigo Villagra, mientras que además haría una modificación en la zona de ataque donde Michael Santos reemplazaría a Mateo Retegui.

Marcelo Gallardo, por su parte, no tendrá a Paulo Díaz y a Nicolás De La Cruz. El jugador chileno sufrió una lesión muscular en la triple fecha de Eliminatorias jugando para la Selección de Chile y, si bien se especulaba que no era tan grave, lo cierto es que el domingo no estuvo apto para jugar con San Lorenzo.

Gallardo lo resguardó pensando en Talleres, pero todavía no está en las mejores condiciones y el técnico no va a arriesgarlo, mientras que otra de las bajas será la de Nicolás De La Cruz.

El mediocampista sufre una trombosis venosa y en su lugar entraría Enzo Fernández, mientras que Robert Rojas irá por Alex Vigo y en la zona de ataque pelean por un lugar Benjamín Rollheiser y Braian Romero.

PROBABLES FORMACIONES

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini o Juan Cruz Komar, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Francis Mac Allister o Rodrigo Villagra, Héctor Fértoli, Carlos Auzqui, Diego Valoyes y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

River: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña Biafore, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Benjamín Rollheiser o Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Hora: 21.15.

TV: Fox Sports Premium.