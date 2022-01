River ya le reservó la "10" a Juan Fernando Quintero

El colombiano utilizará el dorsal que lució en su anterior paso por el club de Núñez, antes de emigrar en 2020, ya que su compatriota, Jorge Carrascal, decidió cedérsela luego de usarla en la última temporada por consenso con el entrenador, Marcelo Gallardo.

Por estos días, Juanfer se encuentra con la Selección de Colombia debido a la convocatoria que recibió para enfrentar a Honduras, este domingo, en un amistoso. Una vez que termine el compromiso con su país, viajará a Argentina para sellar su vuelta a Figueroa Alcorta y Udaondo.

Mientras tanto, el plantel de River cursa la primera semana de pretemporada en San Martín de los Andes, donde permanecerá hasta el 18 de enero para después continuar con los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Por ahora, Quintero es el único refuerzo que faltaría integrarse, teniendo en cuenta que hicieron lo propio Tomás Pochettino, Leandro González Pires y Emanuel Mammana.

Siguiendo la línea de las incorporaciones, este jueves volvió a abrirse la posibilidad sobre la llegada del lateral Fabricio Bustos. Según trascendió, desde la dirigencia de Jorge Brito mandaron una contraoferta formal que se acercó a lo que pretenden desde el entorno del jugador de Independiente.

Por lo pronto, Bustos sigue relegado en el plantel de Eduardo Domínguez: solo entrena a la par del equipo pero sabe que no será convocado para los amistosos ni para el resto de la temporada ya que no firmó la renovación en la entidad de Avellaneda.

TOMÁS POCHETTINO HABLÓ DESDE SU LLEGADA A RIVER: "ES UN SUEÑO PARA MÍ"

El volante Tomás Pochettino, flamante refuerzo del Club Atlético River Plate, dialogó hoy con los medios desde San Martín de los Andes por primera vez desde que se calzó La Banda. Se refirió a Gallardo, habló de los bien que lo trató el grupo y contó que está en un lugar "ideal".

"Con Marcelo no he hablado tanto, si me llamó antes de firmar y me dio la bienvenida y me dijo que me iba a encontrar con un buen grupo. La verdad que me tratan muy bien y así se hace más fácil. Pero tema sistema y como jugar todavía no hablamos. Ahora es dedicarse a correr", contó el ex futbolista de Boca, Defensa y Justicia y Talleres.

"River, viendo como juega, a mi me ayudaría mucho la forma como juega y la intensidad. Es el equipo y el lugar ideal donde quería estar, era un sueño para mi y nunca lo imaginé", agregó Pochettino, quien llegó proveniente desde Austin de Estados Unidos.

Por último, remarcó: "Le pedí a mi representante que se enfoque en cerrar con River porque era lo que yo quería, me tomó de sorpresa, estoy muy contento y tenía mucha ansiedad de estar acá".