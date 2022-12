Rodrigo De Paul: "El equipo está con mucha fe e ilusión"

"Uno va en función a cómo juega el equipo. Personalmente, fui de menor a mayor, pero ahora me encuentro muy bien y el cuerpo técnico me da mucha confianza. Jugar los 90 minutos para mí es importante, el equipo está con mucha fe e ilusión, el grupo está respondiendo", dijo el volante del Atlético de Madrid en conferencia de prensa desde Doha.

Al ser consultado por Australia, el rival de mañana, De Paul comentó: "Es un equipo muy rápido, tiene gente alta, no tenemos que hacer faltas cerca del área y tiene extremos rápidos, es la carta que tienen ellos saliendo de contra".

"Australia ya lo vimos bastante, desde ayer que venimos viendo videos. Será un partido similar al de Polonia, nos van a dar la pelota y debemos hacer un trabajo importante de mitad de cancha para atrás para que jueguen liberados los de arriba. Lo veo similar al último", aseguró.

Sobre cómo se siente con las diferentes variantes que viene realizando Scaloni en la zona media, De Paul señaló: "Con los tres estoy cómodo, siempre entrenamos juntos. Con Leandro (Paredes) y Guido (Rodríguez) llevo muchos partidos y entrenamientos, Enzo (Fernández) se incorporó hace poco y trato de ayudarlo. Tenemos jerarquía y juventud, tenemos que estar tranquilos porque hay un nivel muy alto".

Además, un tema importante en la conferencia fue el poco descanso entre un partido y otro.

"Es un caso atípico, sólo jueves y viernes tenemos para descansar, nosotros estamos bien, estamos acostumbrados a jugar seguido, hacemos hincapié en la recuperación. No hay excusas, hay que salir y hacer lo que venimos haciendo", dijo.

De Paul reconoció además el "golpe duro" de perder el debut, pero destacó la manera que tuvo el grupo para sobreponerse.

"Nos encontramos en una situación en la que no estábamos acostumbrados, hacía mucho tiempo que no perdíamos y ahí se ve el carácter del grupo. Era un momento para levantarse entre nosotros. No debíamos generarnos dudas, se está viendo un Mundial que no es fácil. Tenemos que darle un valor importante cómo reaccionó el grupo", subrayó.