Rosario Central le ganó a Argentinos y se mete en la pelea

El Canalla se quedó con los tres puntos en su casa y sueña en grande, sobre todo a nivel internacional para el próximo año. El Bicho estiró la mala racha.

Rosario Central le ganó 3 a 1 a Argentinos por la undécima fecha de la Copa de La Liga con el afán de seguir de racha en el Gigante de Arroyito que aún no perdió en lo que va del 2023 en su estadio. Un resultado que lo asoma al pelotón de arriba en su grupo y le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Guede por momentos no hizo pie en el partido, hace seis no gana y tercera derrota la hilo.