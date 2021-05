Rosario Central se clasificó y sueña con la Sudamericana

Embed





El encuentro comenzó con ambos equipos estudiándose, sin arriesgar en demasía. A los 10 minutos consiguió lastimar el equipo de Paraguay, cuando Salinas remató incómodo y no logró llevar el balón al destino deseado por la presión de un defensor rival.

Central no se quedó atrás y a pesar de no ser preciso en los pases también tuvo sus llegadas. Vecchio estuvo cerca en una oportunidad pero su remate salió desviado. También 12 de Octubre supo aprovechar los espacios dados por el rival para generar peligro.



La noticia de que San Lorenzo le ganaba 2-0 a Huachipato, equipo que se ubicaba apenas por debajo de Central, no tardó en llegar a la cancha de Banfield para darle tranquilidad a los dirigidos por el Kily González. Sólo restaba esperar que en Chile la cosa siguiera igual.

En la segunda mitad, el partido fue bajando su ritmo y atravesó una meseta. El conjunto de Paraguay tuvo intenciones de conseguir el triunfo pero el control de pelota de Central no se lo permitió. En los momentos donde los jugadores argentinos aceleraban su juego encontraban espacios para atacar.



A medida que fueron pasando los minutos y con la información de que el Ciclón había ampliado su ventaja, el Canalla fue bajando cada vez más el ritmo y solo se centró en mantener el empate sin goles con la clasificación ya asegurada.

Fue un buen final de semestre para el equipo auriazul, que arrancara la segunda parte del año con la Copa Sudamericana en la mira.