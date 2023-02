Rubén Insua: "Gattoni me dijo que iba a renovar en San Lorenzo"

Se cayó el pase de Gattoni a Sevilla

El club español había ofertado un poco más de un millón de euros brutos por el defensor, pero San Lorenzo rechazó la oferta y pidió 1.5 millones netos. Pasados unos días, el mercado de pases europeo llegó a sus horas finales y Sevilla decidió desistir.

La opinión de Rubén Darío Insua

"El tema lo dividiría en dos partes. El jugador está en negociaciones para renovar su contrato. La semana anterior habló conmigo y me dijo que iba a aceptar el ofrecimiento del club y que en el transcurso de la semana firmaría el acuerdo", reveló el DT en ESPN.

Gattoni, que está tramitando al ciudadanía italiana, viajó a Europa para completar el trámite y desde el club esgrimen que fue sin permiso, Sin embargo, Insua aseguró que "a mi me llamó y me dijo que iba a viajar porque le tenían que entregar el pasaporte" y señaló que "no es potestad mía darle un permiso".

El entrenador del Ciclón lo cuenta en el plantel y de hecho lo utilizó en la primera fecha del torneo. "Todavía no estoy enojado porque me dijo que va a firmar. Si eso sucede, me habrá cumplido. Él está en negociaciones para renovar", indicó. Aunque inmediatamente deslizó: "Después, si el club decide venderlo ahora o a mediados de año, es otro tema".

El próximo sábado San Lorenzo visitará a Lanús y la presencia del zaguero de 23 años estaría descartada. "No sé cuándo se sumará a las prácticas. Nosotros dijimos siempre que el equipo está por encima de las individualidades. Si hay alguien que se entrenó cinco días y otro menos, probablemente juegue el que más se entrenó", concluyó Insua.

Caída la posibilidad de Sevilla, habrá que ver qué decisión toma Gattoni: si renueva o decide no firmar y quedar libre a mitad de año. Ante ese panorama, la dirigencia del Ciclón habría decidido poner un ultimátum: si el capitán no firma al regresar de Europa será marginado del plantel profesional.