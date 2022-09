San Martín de Tucumán alcanzó el segundo puesto

Mauro Verón y Cristian Llama, ambos llegados desde el banco de relevos, marcaron para San Martín, que suma 62 puntos y quedó, igual que Instituto, a ocho de Belgrano.

Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires superó por 2 a 0 a San Telmo con un doblete del delantero Facundo Castelli (20 y 36m ST) y subió al sexto puesto.

Chacarita, que honró la memoria del actor Carlitos Balá, recientemente fallecido y fana del equipo, con su imagen y la leyenda ¡Gracias Carlitos! en la camiseta, empató 1 a 1 con Deportivo Riestra.

Lázaro Moreno (23m. PT) marcó para el equipo del Bajo Flores y Leandro Godoy (40m. PT) lo igualó para el Funebrero. Otro resultado: Agropecuario 0-Flandria 0.

Mañana a las 15 Belgrano enfrenta a Brown de Adrogué como visitante en San Nicolás y con presencia de sus hinchas, y si gana ascenderá a la Liga Profesional.

La fecha seguirá así:

Domingo: 11 horas, Tristán Suárez-Gimnasia (Jujuy); 13:40, Brown (Adrogué)-Belgrano (TyC Sports, en San Nicolás); 15, Guillermo Brown (Puerto Madryn)-Güemes (Santiago del Estero); 17, Independiente Rivadavia-Alvarado y Deportivo Maipú-Nueva Chicago; 18, Defensores de Belgrano-Villa Dálmine (TyC Sports); 19:30, Atlético Rafaela-All Boys; 20:30, Instituto-Temperley (TyC Sports).

Lunes: 15, Sacachispas-Deportivo Morón (Direct TV); 20:30, Santamarina-Gimnasia (Mendoza); 21:10, Ferro-Estudiantes (Río Cuarto) (TyC Sports).

Martes: 19, Atlanta-Chaco For Ever.

Libre: San Martín (San Juan).

POSICIONES: Belgrano 70 puntos; Instituto y San Martín (T) 62; Gimnasia (M) 58; All Boys 57; Estudiantes (BA) y Almagro 54; Estudiantes (RC) 53; Chaco For Ever 52; Independiente Rivadavia, D. de Belgrano y Riestra 50; San Martín(SJ) 48; Chacarita 47; Morón 46; D. Madryn y Quilmes 43; D. Maipú (x) y Ferro 42; A. Brown y Brown (PM) 41; Brown (A), Mitre (SE) y Atlanta 40; Gimnasia (J) 39; Temperley 38; Agropecuario y Güemes (SE) 37; Dálmine y San Telmo 36; Alvarado 35; Rafaela 34; Flandria 31; N. Chicago 29; Tristán Suárez 28; Sacachispas 27; Santamarina 26.