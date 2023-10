Sandra Rossi contó una regla que Marcelo Gallardo aplicó en River

En una nota para la radio Urbana Play, la profesional recordó su etapa junto al Muñeco como parte del cuerpo técnico y contó: "En las pretemporadas con Gallardo, si alguien sacaba el teléfono tenía que pagar 100 dólares. Cualquiera, incluso el presidente. Fue el único lugar donde vi que un grupo de jóvenes hablaban entre sí, se contaban historias".

Además, la especialista en medicina del deporte que hoy sigue trabajando en el club, aunque ya no como parte del cuerpo técnico, se refirió a su trabajo en la institución en la que concidió con Gonzalo Montiel, autor del penal que le dio la Copa del Mundo a la Selección Argentina, y contó cómo repercutió en ese momento el trabajo que hicieron en el club.

"Si te fijás, antes de patear se ve que respira profundo y después larga todo el aire. Bueno, nosotros trabajamos con los jugadores las técnicas respiratorias. Eso tan simple de tomar aire profundo y largarlo es importante: cuando aspiramos por nuestra nariz, al fondo de las fosas nasales hay unas celulitas que cuando pasa el aire, te estimula. Eso tiene una autopista hacia el centro del cerebro, que es donde están las emociones. Cuando eso se estimula, calma las emociones", detalló.

Por otro lado, rememoró cómo fue cuando Gallardo la buscó para desembarcar en Núñez: "Que un ex jugador de fútbol, que tenía un año de experiencia como técnico, se interesara en algo que nada que ver con él... Para mí, era impensado que Gallardo se me acercara. En la primera charla que tuvimos lo testeé y le dije que tenía una visión periférica increíble: ¿qué novedad, no? Ja".

Finalmente, Rossi también se hizo un tiempo para elogiar a otro hijo pródigo de la Banda: Julián Álvarez, quien este lunes quedó séptimo en el ranking del Balón de Oro. "La primera vez que medí a Juli, que era muy chiquito, dije 'wow'. Medimos con distintos softwares y pantallas, en milisegundos, cuánto tarda su ojo en ver y su cerebro en mandarle el 'dale' a la mano o el pie para accionar ante un estímulo positivo.

"No hay una explicación de por qué le tocó esa capacidad a un chico de Calchín, son cosas que te tocan en el sorteo de la vida, hay algo que viene con ellos. Hay muchos Julianes en el deporte, que también mejoran con el entrenamiento. Son cerebros distintos", manifestó.