Se formó en Boca y era una de las mayores promesas de las Inferiores del club, pero en febrero de 2020 decidió marcharse con el pase en su poder al Barcelona mediante la patria potestad. A partir de esta situación, Boca reclamó formalmente ante la FIFA y después al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por 17.4 millones de euros, pero en ambas no tuvo resultados positivos.

"Yo había hablado con la anterior dirigencia (la de Angelici) y habíamos quedado en que íbamos a hablar después de las elecciones porque no sabían si iba a seguir o no. Una vez que se fueron, yo ya había tomado la decisión de irme. No hubo chances de hablar con la nueva dirigencia, la decisión ya la tenía tomada", contó Ramos Mingo, quien se fue ya con Jorge Amor Ameal como presidente del club, quien no pudo convencerlo de cambiar de opinión.

En Boca, llegó a disputar dos amistosos, en 2019 contra Chivas de Guadalajara y Tijuana de México. Tras 36 partidos y un gol con el Barcelona B, el cuadro culé lo dejó libre a mediados de 2022 y tras un breve paso por el OH Leuven de Bélgica (en el que no disputó ningún partido), llegó en el último mercado de pases a Defensa y Justicia a préstamo por un año y con opción de compra.

Hasta el momento, el defensor central de 21 años no tuvo ninguna titularidad desde su llegada a Defensa, pero si sumó 58 minutos en dos partidos (primera fecha contra Huracán y quinta jornada ante Atlético Tucumán). En el último encuentro, Ramos Mingo jugó todo el segundo tiempo y en su debut con la casaca del equipo de Varela contra el Globo vivió algo insólito: sumó 14 minutos y fue expulsado a tres minutos del final.

Santiago Ramos Mingo llegó a Defensa y Justicia tras una negociación que empezó ¡por Instagram!

El pase de Santiago Ramos Mingo a Defensa y Justicia fue uno de los más llamativos en el último mercado del fútbol argentino, sobre todo por las formas en que se llevó a cabo la negociación. Está más que claro que la tecnología ya no es ajena al mundo de los negocios, menos al del deporte, y este es un caso para resaltar.

"Estaba en el Mundial de Qatar y consulte para conseguir el teléfono de Ramos Mingo. Lo localicé por Instagram", explicó Diego Lemme, presidente de Defensa y Justicia, en un mano a mano con Paso a Paso. Mientras que el futbolista agregó: "Me mandaron un mensaje con la posibilidad de ir a Defensa y Justicia. Le pasé el número a mi agente y hablaron. Justo estaba viendo solicitudes y me apareció".