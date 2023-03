En una final atrapante, el combinado nacional superó y le ganó con justicia a Francia para lograr el quinto campeonato en su historia y ratificar el segundo puesto en el ranking del circuito, solo por detrás de Nueva Zelanda. Cuando restan solo cuatro etapas para el final de la temporada, el plantel que dirige Santiago Gómez Cora sigue firme en su objetivo de sacar boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras una primera parte pareja, que terminó con una igualdad de 14 a 14, Argentina se impuso a Francia con un gran segundo tiempo con orgullo, amor propio y garra. La Selección Argentina de rugby seven volvió a demostrar que es un equipo de alto nivel, que con un buen día le puede ganar a todos.

“Tenemos una felicidad absoluta por el sacrificio del equipo y del staff, siempre hablamos de sumar y dar todo por el compañero y hay que seguir por este camino”, comentó Matías Osadczuk, el capitán de la Selección, quien expresó sobre Santiago Gómez Cora, su entrenador y emblema del seven argentino: “Es reconocido por nosotros y por todo el seven mundial y nos transmite esa pasión que nos ayuda a motivarnos día a día”.

Y concluyó: “Saludos a todos los argentinos que siempre están apoyándonos, así que más que agradecidos y es para ellos que son parte de este triunfo”. Por su parte, Rodrigo Isgro, el mejor jugador de la final, contó: "Estoy orgulloso de este grupo, que lo es todo, hay mucho laburo por dentro. No tengo muchas palabras por la emoción ahora, pero estoy orgulloso de este equipo y de este título conseguido”.

Síntesis del partido:

Los Pumas 7s: 11. Luciano González, 1. Rodrigo Isgró, 5. Agustín Fraga, 6. Santiago Álvarez, 9. Matías Osadczuk (capitán), 13. Marcos Moneta, 14. Joaquín Pellandini. Head Coach: Santiago Gómez Cora. Suplentes: 21. Mateo Graziano, 22. Tomás Elizalde, 10. Tobías Wade, 15- Franco Rosetto y 18. Alfonso Latorre.

Francia: 1- Jonathan Laugel, 19- Varian Pasquet, 92- Leraitre Paul, 10- Jean Pascal Barraque, 5- Stephen Parez, 6- Paulin Riva, Theo Forner. Head Coach: Jerome Daret. Suplentes: 91- William Iraguha, 96- Joris Simon, 21- Thomas Carol, 88- Andy Timo y 30- Enzo Salles

Primer tiempo: 1 y 5 minutos tries de Moneta e Isgró convertidos por Pellandini (LP); 4 y 7 minutos tries de Theo Forner y Varian Pasquet convertidos por Jean Pascal Barraque (F). Resultado parcial: Los Pumas 7s 14 vs Francia 14.

Segundo tiempo: 1 minuto try de Stephen Parez convertido por Jean Pascal Barraque (F); 2, 6 y 7 minutos tries de Osadczuk, Wade y Fraga convertidos por González y Wade.

Resultado final: Los Pumas 7s 33 vs Francia 21

Árbitro: Gianluca Gnecchi