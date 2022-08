Su trabajo

“Laburo las mañanas como coordinador de entrenadores de arqueros de 9na división hasta Reserva. Procuro que los entrenadores tengan lo mejor, que puedan desempeñar sus cargos con toda normalidad”, describió 'Pepé'.

Sus charlas con los jugadores de Primera “Voy a saludar y a charlar con ellos. Siempre trato de aportarles. Los jugadores me piden que vaya con más continuidad a hablarles”, reveló y agregó: “Uno habla de lo que vivió, los momentos malos, qué hacía, cómo los pasaba”.

La crisis futbolística y deportiva del club

“Es un mal momento de la institución. Hay problemas de dirigentes, que yo pienso que pronto se van a solucionar. Independiente se tiene que encarrilar, es un equipo muy grande y muy reconocido en el mundo”.

“Es un momento difícil, pero los jugadores tienen que agruparse, hacer un núcleo y no pensar en la política de la institución. El jugador tiene que abocarse a la parte futbolística y buenos resultados le van a dar tranquilidad a la gente”.

“Sería lo ideal que la gente se olvide y vaya solo a alentar al equipo”, se sumó al pedido de Falcioni en conferencia.

“La felicidad o infelicidad del hincha es la realidad del equipo”.

Pepe Copas.jpg

El ciclo de Eduardo Domínguez

“Es un técnico exitoso, que tuvo muy buenas campañas. Me sorprendió que le fuera mal. Pero bueno, desgraciadamente los jugadores no rindieron. No cumplió con la expectativa. Yo creo inclusive que le faltó tiempo, pero bueno, él vio capaz que intentó muchas posibilidades y no se le dieron y habrá pensado lo mejor para él”, tiró.

La banca a la llegada de Falcioni y el pensamiento que tienen en común

“Creo que Falcioni es la persona indicada para este momento de Independiente porque conoce al plantel y a la hinchada del club. Yo cuando era técnico no quería tantas incorporaciones, si no pocas y buenas, que les daba la camiseta y me olvidaba de ese puesto porque sabía que estaba bien cubierto. Julio piensa igual”.

Pepe-1.jpg

No dirige más

Pepé Santoro dirigió cinco veces de manera interina a Independiente. Sin embargo, aseguró que ya ni lo pensaría en volver a hacerlo, ya que está en otra etapa. “No, dirigir no. Solo me dedico a la formación de arqueros”.

Sosa o Álvarez en el arco del Rojo

“Sosa es un arquero de Selección. Ambos tienen mucha experiencia en el puesto. Así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos porque tenemos dos buenos arqueros. Y otros chiquitos que están mostrando buenas condiciones”, comentó el emblema.

El mejor arquero del fútbol argentino

Me inclino por Armani y Rossi.

Claves de los años dorados del Rojo

“Había una buena administración, equipo y buen grupo humano, fundamental. Y si hay todo eso, hay una gran posibilidad para que las cosas salgan bien. Aunque no todas las administraciones fueron buenas. Pero sabíamos que la única manera para solucionar muchos problemas del club era nuestro rendimiento. Nosotros sabíamos que éramos la fuente principal de la institución para que todo se normalice”, contó.

E5ybkXaXoAIKpi7.jpg

El presente del Dibu Martínez y la posibilidad y el sueño de verlo en Independiente

“Está mostrando una jerarquía de arquero internacional. Nos deja sorprendido a todos en cada partido. Lo veo muy bien. Nos da mucha tranquilidad y seguridad. Y eso es importante para todo el equipo”, dijo su descubridor.

“Siempre converso con Dibu y cuando hablamos, lo aconsejo, siempre se me escapa algo de lo que he vivido. Él es un chico que sabe escuchar y quiere seguir evolucionando”.

“Está en la mejor liga del mundo y en su mejor momento. No debe estar loco por saltar a un club más grande, si no seguir rindiendo bien en el club que lo mandó a la fama”.

Y se animó Pepé a hablar de la amistad de Dibu con Messi. “A veces los caracteres congenian. Uno se junta con gente que tiene el mismo sentimiento. Ambos deben ser similares. El Dibu es una persona muy sencilla y Messi se debe sentir identificado”.

En cuanto a un regreso de Martínez a Independiente, club donde se formó, pero no llegó a debutar, expresó: “Es hincha de Independiente y en su momento cuando se fue su idea era retirarse en el club. Pero desde ese momento a ahora pasaron muchas cosas. La vida cambió, tiene su familia, las costumbres de allá. La Argentina cambió mucho…”.

“Lógicamente sería un sueño para mí verlo en Independiente. Sería una alegría. Ya es un satisfacción muy grande de que haya salido de Independiente”.

Los arqueros argentinos al Mundial

“La duda está en el tercer arquero. Los dos (Musso y Rulli) están haciendo un buena campaña en Europa. El arquero tiene que estar confiado, que el arco está bien cubierto”.