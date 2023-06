Sarmiento de Junín fue contundente y goleó a Atlético Tucumán

En los papeles podía parecer un partido cerrado, parejo y disputado en mitad de cancha, entre dos equipos que tienen estilos definidos, y el intentar jugar 'lindo' no entra en ese plan. Sin embargo no fue así, sobre todo porque Sarmiento hizo de la contundencia un arte, y en la respuesta, Atlético Tucumán no se quiso quedar atrás.

Es que en el primer tiempo, las tres veces que el Verde pateó al arco terminaron en gol. Luego de unos minutos iniciales en los que el Decano parecía más cómodo en el campo, a los 17' Sergio Quiroga capitalizó un error en la salida de los tucumanos, dejó desparramado a un defensor, y definió con calidad ante la salida de Tomás Marchiori.

Antes de que Atlético pudiera al menos intentar reaccionar, Sarmiento le dio otra piña: a los 22', Lucas Melano aprovechó su velocidad para ganar la disputa luego de un pase largo, y sin controlarla, la cruzó con la derecha para ponerla contra el palo y estirar la diferencia. ¿Demasiado premio? Sí, pero los goles no se merecen, se hacen. Y los de Lucas Pusineri en realidad no habían generado situaciones pese a estar visiblemente mejor ubicados en cancha.

De todos modos, la ventaja lógicamente fue haciendo crecer al Verde, que a los 36' encontró el tercero: Rosso recuperó en ataque y habilitó a Luciano Gondou, quien desbordó y tiró un centro que, luego de un despeje, le quedó servido a Gabriel Díaz para que remate desde la puerta del área y la mande a guardar. Tras minutos de revisión por un posible offside, el tanto fue convalidado.

En el segundo tiempo la historia se invirtió de aarranque: Sarmiento arrancó mejor pero Atlético Tucumán dio el primer golpe a los 11', y encima con un gol con la fórmula de Israel Damonte, y no con lo que había intentado el Decano en el primer tiempo. Mateo Coronel le ganó de guapo la posición a Manuel García, enganchó y definió abriendo el pie.

El descuento envalentonó al equipo visitante, que no pudo aprovechar su momento de dominio claro, esta vez sí logrando generar peligro. Damonte pidió "no sufrir al pedo" y metió cambios, que le permitieron a Sarmiento recuperar el control. Luego de un par de atajadas de Marchiori, Quiroga volvió a anotarse en el marcador sobre el final, con un remate desde lejos que se le metió por encima al arquero.

Sólido triunfo de Sarmiento de Junín, que encontró con Damonte una forma de jugar que le sienta bien y por sobre todo, le da resultados. El Verde, que en la próxima fecha visitará a Boca, se sigue escapando del descenso mejorando su promedio y se mantiene en la zona de aspirantes al ingreso a Copa Sudamericana. Atlético Tucumán no encuentra el rumbo: está 24° de 28 y ganó solo cuatro partidos; recibirá a Unión.