Sarmiento de Junín y Huracán se perdonaron y empataron sin goles

En el primer tiempo fue Sarmiento, quien sin necesidad de tener mucho la pelota, generó las jugadas de gol; Huracán estuvo ordenado en defensa e intentó plantarse en capo rival y adueñarse de la pelota, pero sin inventiva para darle criterio a la tenencia, por lo que casi no le generó peligro al arquero Meza.

Un cabezazo de Javier Toledo al palo fue el aviso del Verde a su rival, haciéndole ver que no le hacía falta disputar la posesión -el equipo de Damonte no suele hacerlo- para ganarle el partido en detalles. Pero al Verde se le desmadró todo con una expulsión temprana en el segundo tiempo.

Apenas 7' del complemento iban cuando Harrinson Mancilla fue a pelear una pelota en la puerta de su área contra Matías Gómez, que lo anticipó y el volante de Sarmiento le dejó la plancha en la tibia. Tras revisarla en el VAR, Facundo Tello no dudó y le mostró la roja; mientras que el juvenil del Globo no pudo seguir en el campo. Esa nueva disposición de partido significó cambios profundos en ambos equipos: los dos técnicos movieron el banco buscando soluciones acordes al 11 vs. 10.

Damonte clavó dos líneas de cuatro y dejó solo al picante Gondou arriba, con rápidos por los costados, y sacando a los experimentados Toledo y Lisandro López, ambos disgustados por la salida. Battaglia se la jugó para ganarlo: incluyó otro centrodelantero y desarmó el doble '5', alineando un 4-1-3-2 pero sin un volante de marca por un buen rato, hasta el ingreso de Godoy.

A partir de allí, el trámite se le hizo más favorable a Huracán, que siguió manejando la pelota pero ahora sí encontrando alternativas para crear jugadas y no depender solo de centros casi sin sentido de sus laterales Soto y Benítez. Los ingresados Garro y Cordero tuvieron las dos más claras: Juanfi con un remate que se fue por arriba y el surgido en La Quemita con un disparo que se estrelló en el caño izquierdo.

Pero Sarmiento a la vez se puso incluso más peligroso de contraataque, y tuvo una muy clara. Tras una buena arremetida individual de Gondou, Lucas Chaves le achicó la definición a Manuel Mónaco y luego metió el manotazo para evitar que otro futbolista del Verde que capturó el rebote se la meta por arriba. El arquero del Globo fue la figura, junto a su par de Sarmiento, Sebastián Meza.

El punto no contenta a Huracán por jugar casi un tiempo entero con un hombre más, pero ya se ven aspectos de lo que pretende Battaglia, que suma dos empates como DT del Globo: en la próxima fecha recibirá a Unión de Santa Fe. Sarmiento de local debe hacerse fuerte, pero por cómo se le dio, el empate no le disgusta. El Verde visitará a Gimnasia de La Plata en la fecha 18.