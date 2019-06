En conferencia de prensa, el director técnico sostuvo que "en el mejor momento nos hicieron el gol de contra". Por otro lado, agregó :" Colombia es un buen equipo, eso está de más decirlo".

Por otro lado, el entrenador se quejó del campo de juego del Arena Fonte Nova de Salvador era “lamentable”. Por otro lado, agregó: "No me imagino lo que va a ser esta cancha cuando lleven dos o tres. Deja mucho que desear, me parece lamentable”, señaló.

“Ellos en un momento fueron superiores, en otro, nosotros. Más allá del gol, que fue de contra, estuvimos bien, sobre todo el segundo tiempo”, matizó.