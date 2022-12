Scaloni: "Hay que dejar el favoritismo de lado y no confiarse"

"El rival si es inferior hay que verlo, son once contra once, hay que dejar de lado el favoritismo y no confiarse. Australia tienen buenos jugadores, nuestra idea es la de los últimos partidos e intentaremos sostenerla", remarcó el director técnico en conferencia de prensa desde Doha.

"No me sorprende Australia, es una buena Selección, hizo una buena Eliminatoria, clasificó en el Repechaje. Tiene tradición en los Mundiales. Tienen buenos jugadores, volantes de experiencia con niveles altos y es un equipo. Cuando enfrentas a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren, tiene su dificultad", analizó.

Sobre el rendimiento de su equipo en la Copa del Mundo, Scaloni dijo que "la sensación con Polonia y el segundo tiempo con México fueron buenas".

"Está bueno que lo que están en el banco puedan mejorar la actuación del equipo", señaló sobre los cambios que hizo después del debut contra Arabia Saudita.

Al ser consultado sobre el equipo que pondrá mañana, y teniendo en cuenta la molestia que sufre Ángel Di María, Scaloni comentó: "Vamos a esperar al entrenamiento de hoy y al de mañana. Tenemos que ver cómo están los jugadores y cómo se recuperan".

"Esperemos que Ángel (Di María) esté bien y si está en condiciones, jugará", sostuvo.

También tuvo palabras sobre el VAR, luego de la polémica jugada en el gol de Japón ante España.

"Pienso lo mismo que dijo Luis Enrique y los demás. Las primeras imágenes son elocuentes, si la analizas milimétricamente pasa lo que pasó. Lo vivimos y es difícil de digerir porque es algo muy nuevo, eso choca bastante más. Si hubiésemos tenido más tiempo, quizás era otra cosa. Es lo que hay y es para todos", afirmó.

El entrenador le dejó un mensaje a los hinchas argentinas que esperan mañana un triunfo y el pasaporte a los cuartos de final del Mundial.

"Les agradecemos y les decimos que vamos a dejar hasta la última gota de sudor en este Mundial, vamos a competir y al final es fútbol", expresó el técnico, que además saludó a los habitantes de Bangladesh por su multitudinaria convocatoria para alentar a la Selección Argentina.