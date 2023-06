Scaloni sobre Messi: "Me parece muy prudente, no vende humo ni miente"

"Me parece muy prudente de un tipo que no vende humo ni miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se va encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico. Falta tanto que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, es evidente", dijo el director técnico en conferencia de prensa.

Sobre el futuro en la carrera del capitán argentino, Scaloni consideró: "Me parece maravilloso que elija algo que lo haga feliz jugando al fútbol, independientemente de la liga, lo importante es que se sienta bien en el club, de eso se trata, se lo ha ganado. Mientras él sea feliz, eso es todo lo que importa".

Scaloni adelantó que Messi "en principio va a jugar todo el partido" amistoso de mañana contra Australia y que luego no estará en el compromiso de la próxima semana ante Indonesia.

"El equipo aún no lo tengo confirmado, pero es casi el mismo que terminó jugando el Mundial. Voy a ver cómo está Julián (Álvarez), que viene de un merecido festejo", señaló el entrenador.

Además, el técnico remarcó que Argentina tiene "buena base de jugadores para seguir por mucho tiempo" y que probará nuevos valores en estos dos duelos, pensando en las Eliminatorias Sudamericanas que comenzarán en septiembre.

"El cariño y el recibimiento de China es muy bueno, hemos pasado días lindos. El viaje no es cómodo, pudimos entrenar algún matiz. Mantener reuniones con ellos, entrenar, sobre todo con los más jóvenes es muy bueno", dijo.

Las tres dudas de Lionel Scaloni para enfrentar a Australia

La Selección Argentina entrenó este miércoles en el estadio Olímpico de Beijing, donde mañana a las 9 enfrentará a Australia en un amistoso internacional. Lionel Scaloni tiene prácticamente definido el equipo, pero todavía mantiene algunas dudas.

El DT espera la llegada del delantero Julián Álvarez, quien disputó el sábado la final de la Champions League con el Manchester City, para definir a los once.

En el mejor de los casos, la Araña tendrá un solo entrenamiento, por lo que todavía no está confirmada su titularidad, aún ante la ausencia de Lautaro Martínez, delantero que luego de la final de Champions le bajó la persiana a su temporada para hacerse una limpieza en el tobillo, donde arrastra una lesión desde antes del Mundial de Qatar.

En ese sentido, la presencia de Julián es una de las incógnitas que tendrá Scaloni hasta último momento: si no juega el ex River, los candidatos a reemplazarlo son Nicolás González, a pesar de no ser centro delantero, y Giovanni Simeone.

Las otras dos dudas están en defensa, entre Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, y en la mitad de la cancha, donde Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso pelean por un lugar, aunque el futbolista con presente en Chelsea corre con ventaja. Por otro la idea, es que Alejandro Garnacho empiece a sumar minutos, por lo que es muy probable que ingrese en el segundo tiempo.

El posible equipo de la Selección Argentina ante Australia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Nicolás González o Gio Simeone, y Ángel Di María.