Mbappé: "Messi no tuvo en Francia el respeto que se merecía"

"¿Messi? Estamos hablando de potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va", sostuvo el delantero francés sobre su ex compañero del PSG.

Y en ese sentido, en una entrevista a La Gazzetta dello Sport continuó: "No entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya. No obtuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena…".

Por otro lado, Mbappé comentó sobre su futuro: “No le pedí al PSG que me vendiera ni le dije que me voy al Real Madrid. Sólo les comenté mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más”. Además, para que quede clara su postura, el lunes había publicado un mensaje en Twitter en donde afirmó: "Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento".