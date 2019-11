Se acabó la novela: Pipo Gorosito será el entrenador de San Lorenzo

Pese a las reiteradas desmentidas de los involucrados, el entrenador ya tendría acordado todo con la dirigencia cuerva para asumir su segundo ciclo en el club. Eso sí, su vínculo iniciará después que el DT ocupe el banco de Tigre por última vez. ¿Cuándo? El próximo sábado cuando el “Matador” visite a Chacarita por la fecha 12 del Nacional B.

Justamente, según informó Olé, éste fue el motivo que dilató su llegada. Y es que desde Boedo el pedido estaba claro: querían que agarrara el equipo cuanto antes para tratar de revertir la situación. Una idea que no conformaba para nada a la entidad ubicada en Victoria que esperaba mantener a Gorosito hasta el duelo crucial ante el “Funebrero”.

"No puedo hablar de lo que no existe. Lo único que tengo es la cabeza puesta en Chacarita, nuestro próximo rival, y en analizar el encuentro de anoche, en el que no pudimos resolver en los últimos metros las situaciones que tuvimos pero no definimos”, acusó el técnico ante los micrófonos este martes. Pero esa situación ya estaría encausada.

Cuando asuma su segundo ciclo como entrenador azulgrana, Pipo tendrá una tarea muy pesada. En su regreso al Nuevo Gasómetro, después de 15 años, él deberá levantar el ánimo de un plantel que ganó uno solo de los últimos siete encuentros y ya empieza a preocuparse por los promedios.

