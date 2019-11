Hernán Crespo le respondió a Pipó Gorosito y no descartó dirigir a Boca

El viernes pasado, mientras El Ciclón buscaba nuevo director técnico ante la renuncia de Juan Antonio Pizzi, se filtró un audio de Néstor Gorosito donde decía que él no descartaría desvincularse de Tigre y, además, cargaba contra Hernán Crespo y Alejandro Kohan, el preparador físico del equipo de Crespo. En un entrevista con el canal de YouTube "Cracks Argentina", “Valdanito” habló de todo.

• "Es todo una cuestión de momentos y oportunidades. Está claro que a uno le encantaría dirigir los equipos grandes y tener la oportunidad de tener un material que, también como filosofía y material de juego, mejora."

• "Las orejas están hechas para escuchar, después hay que decidir si es lo que conviene o no conviene. Pero siempre hay que escuchar para ver lo que quieren hacer. No digo que no a nada."

• "No, yo estoy abierto a todo. Después hay que ver el proyecto. Pero a priori no descarto a nadie."

• “No hablé con Gorosito, lo escuché y me parece lamentable que algo privado se vuelva público. Me parece desagradable, no me gusta. Después por lo que en sí dijo, en la primera parte -cuando habla de las cuestiones económicas- está mal informado."

• "Lo primero que me viene a la mente es que está mal informado con respecto a la parte económica con el Profe Kohan. Estoy convencido que Pipo no conoce a Alejandro Kohan porque si no no diría lo que dijo. Al contrario, es una persona que si uno lo conoce te mejora como persona. Más allá de lo profesional extraordinario que es, es una persona de unos valores increíbles, es muy buena gente. Estoy convencido de que Pipo no lo conoce."

• "Y tercero, cuando habló de mí, te digo la verdad, le tengo que agradecer a Pipo porque teniendo 44 años me llama 'el Pibe', quiere decir que me mantengo bien. Y sobre lo que dijo que descendíamos, yo no hago futurología y son maneras de moverse en la vida que yo no comparto."

• "Cada uno se maneja en la vida como cree. Es una conversación privada y él lo dijo así, se hizo público. Yo no hago futurología, nada está garantizado para nadie. Son maneras de moverse en la vida que por lo menos yo no dirigiría."

