Pero cuando el "Rolfi" cruzó la mitad de cancha, Juan Krupoviesa lo derribó con un golpe karateca que quedaría en la retina de los futboleros. Por suerte, pese a la demencia con la que el defensor impacto en su rodilla, el atacante logró seguir en cancha.

Al cierre del encuentro, ya con Roberto "el Pato" Abbondanzieri y Krupoviesa expulsados por Sergio Pezzota, el Xeneize logró empatar el partido gracias a un penal convertido por Martín Palermo. Sin embargo, esa hazaña quedaría en segundo plano porque el partido siempre será recordado por el patadón del tucumano.

"No me gusta hablar de los rivales, pero 'de buena intención' no es pegar a la altura de la rodilla", dijo Montenegro sobre su colega en ese entonces. Mirá el video:

Patada de Krupoviesa a Montenegro TyC Sports

