Torneo Apertura: los días y horarios de las últimas fechas con el Superclásico incluido

Así, el Apertura entra en su etapa decisiva con un calendario cargado de clásicos y partidos determinantes, donde cada punto puede ser clave en la lucha por meterse entre los ocho mejores de las zonas y clasificar al playoffs del campeonato.

La agenda de la recta final del Torneo Apertura

Fecha 13 (1 al 6 de abril)

Miércoles 1/4: Lanús vs. Platense (20.00)

Jueves 2/4: Barracas Central vs. Sarmiento (15.00) / Tigre vs. Ind. Rivadavia (17.30) / Talleres vs. Boca Juniors (20.30)

Viernes 3/4: Gimnasia (Mza.) vs. Vélez (15.00) / Unión vs. Deportivo Riestra (17.15) / San Lorenzo vs. Estudiantes (19.30)

Sábado 4/4: Aldosivi vs. Estudiantes (RC) (13.30) /Independiente vs. Racing Club (17.30) / Rosario Central vs. Atlético Tucumán (21.00)

Domingo 5/4: Gimnasia vs. Huracán (15.30) / River Plate vs. Belgrano (18.00) / Central Córdoba vs. Newell’s (20.30)

Lunes 6/4: Argentinos vs. Banfield (19.00) / Instituto vs. Defensa y Justicia (21.15)

Fecha 14 (10 al 13 de abril)

Viernes 10/4: Belgrano vs. Aldosivi (21.00)

Sábado 11/4: Deportivo Riestra vs. Instituto (15.00) / Estudiantes vs. Unión (17.15) / Ind. Rivadavia vs. Argentinos (17.15) / Boca Juniors vs. Independiente (19.30)

Domingo 12/4: Newell’s vs. San Lorenzo (15.00) / Platense vs. Gimnasia (Mza.) (15.00) / Atlético Tucumán vs. Tigre (17.30) / Huracán vs. Rosario Central (17.30) / Racing Club vs. River Plate (20.00)

Lunes 13/4: Sarmiento vs. Gimnasia (16.30) / Defensa y Justicia vs. Talleres (16.30) / Lanús vs. Banfield (19.00) / Vélez vs. Central Córdoba (21.30)

Fecha 15 (17 al 20 de abril)

Viernes 17/4: Unión vs. Newell’s (20.30)

Sábado 18/4: Gimnasia vs. Estudiantes (RC) (15.00) / Instituto vs. Estudiantes (17.15) / Independiente vs. Defensa y Justicia (19.30) / Argentinos vs. Atlético Tucumán (21.45)

Domingo 19/4: Aldosivi vs. Racing Club (13.30) / River Plate vs. Boca Juniors (17.00) / Rosario Central vs. Sarmiento (20.30) / Talleres vs. Deportivo Riestra (20.30)

Lunes 20/4: Barracas Central vs. Belgrano (15.00) / Central Córdoba vs. Platense (17.15) / Banfield vs. Ind. Rivadavia (17.15) / San Lorenzo vs. Vélez (19.30) / Gimnasia (Mza.) vs. Lanús (21.45) / Tigre vs. Huracán (21.45)

Fecha 16 (23 al 27 de abril)

Jueves 23/4: Defensa y Justicia vs. Boca Juniors (20.00)

Viernes 24/4: Deportivo Riestra vs. Independiente (17.00) / Estudiantes (RC) vs. Rosario Central (19.15) / Lanús vs. Central Córdoba (19.15) / Racing Club vs. Barracas Central (21.30)

Sábado 25/4: Platense vs. San Lorenzo (14.00) / Estudiantes vs. Talleres (17.00) / Sarmiento vs. Tigre (19.15) / River Plate vs. Aldosivi (21.30)

Domingo 26/4: Ind. Rivadavia vs. Gimnasia (Mza.) (15.00) / Newell’s vs. Instituto (17.30) / Belgrano vs. Gimnasia (17.30) / Atlético Tucumán vs. Banfield (20.00)

Lunes 27/4: Vélez vs. Unión (18.45) / Huracán vs. Argentinos (21.00)