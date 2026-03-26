Torneo Apertura: los días y horarios de las últimas fechas con el Superclásico incluido

La Liga Profesional oficializó el cronograma de la definición de las zonas. Boca y River se enfrentarán el domingo 19 en el Monumental y el derby de Avellaneda será el 4 de abril.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las últimas fechas (13 a 16 incluido) del Torneo Apertura con el Superclásico incluido: se disputará el domingo 19 desde las 17 en el Monumental. Además, el derby de Avellaneda se llevará a cabo el 4 de abril, a partir de las 17.30, en el Libertadores de América.
Tras la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia, el campeonato local retomará su actividad con encuentros de alto voltaje. Más allá de los clásicos, la fecha 14 también ofrecerá cruces de peso: Boca recibirá a Independiente, mientras que Racing será local frente a River.
En ese contexto, la fecha 15 aparece como el punto más alto del certamen. El Superclásico no solo paralizará al país, sino que además puede ser determinante en la pelea por la clasificación a los playoffs. En el último antecedente en Núñez, River se impuso 3-2, mientras que Boca ganó 2-1 en la Bombonera.
Por su parte, la última jornada (fecha 16), que se jugará entre el 23 y el 27 de abril, no definirá a los clasificados a la siguiente instancia. Esto se debe a que la novena fecha, que fue postergada por el paro del fútbol que realizó la AFA por su conflicto con ARCA, se disputará el fin de semana siguiente y terminará de ordenar la tabla.
Así, el Apertura entra en su etapa decisiva con un calendario cargado de clásicos y partidos determinantes, donde cada punto puede ser clave en la lucha por meterse entre los ocho mejores de las zonas y clasificar al playoffs del campeonato.
Miércoles 1/4: Lanús vs. Platense (20.00)
Jueves 2/4: Barracas Central vs. Sarmiento (15.00) / Tigre vs. Ind. Rivadavia (17.30) / Talleres vs. Boca Juniors (20.30)
Viernes 3/4: Gimnasia (Mza.) vs. Vélez (15.00) / Unión vs. Deportivo Riestra (17.15) / San Lorenzo vs. Estudiantes (19.30)
Sábado 4/4: Aldosivi vs. Estudiantes (RC) (13.30) /Independiente vs. Racing Club (17.30) / Rosario Central vs. Atlético Tucumán (21.00)
Domingo 5/4: Gimnasia vs. Huracán (15.30) / River Plate vs. Belgrano (18.00) / Central Córdoba vs. Newell’s (20.30)
Lunes 6/4: Argentinos vs. Banfield (19.00) / Instituto vs. Defensa y Justicia (21.15)
Viernes 10/4: Belgrano vs. Aldosivi (21.00)
Sábado 11/4: Deportivo Riestra vs. Instituto (15.00) / Estudiantes vs. Unión (17.15) / Ind. Rivadavia vs. Argentinos (17.15) / Boca Juniors vs. Independiente (19.30)
Domingo 12/4: Newell’s vs. San Lorenzo (15.00) / Platense vs. Gimnasia (Mza.) (15.00) / Atlético Tucumán vs. Tigre (17.30) / Huracán vs. Rosario Central (17.30) / Racing Club vs. River Plate (20.00)
Lunes 13/4: Sarmiento vs. Gimnasia (16.30) / Defensa y Justicia vs. Talleres (16.30) / Lanús vs. Banfield (19.00) / Vélez vs. Central Córdoba (21.30)
Viernes 17/4: Unión vs. Newell’s (20.30)
Sábado 18/4: Gimnasia vs. Estudiantes (RC) (15.00) / Instituto vs. Estudiantes (17.15) / Independiente vs. Defensa y Justicia (19.30) / Argentinos vs. Atlético Tucumán (21.45)
Domingo 19/4: Aldosivi vs. Racing Club (13.30) / River Plate vs. Boca Juniors (17.00) / Rosario Central vs. Sarmiento (20.30) / Talleres vs. Deportivo Riestra (20.30)
Lunes 20/4: Barracas Central vs. Belgrano (15.00) / Central Córdoba vs. Platense (17.15) / Banfield vs. Ind. Rivadavia (17.15) / San Lorenzo vs. Vélez (19.30) / Gimnasia (Mza.) vs. Lanús (21.45) / Tigre vs. Huracán (21.45)
Jueves 23/4: Defensa y Justicia vs. Boca Juniors (20.00)
Viernes 24/4: Deportivo Riestra vs. Independiente (17.00) / Estudiantes (RC) vs. Rosario Central (19.15) / Lanús vs. Central Córdoba (19.15) / Racing Club vs. Barracas Central (21.30)
Sábado 25/4: Platense vs. San Lorenzo (14.00) / Estudiantes vs. Talleres (17.00) / Sarmiento vs. Tigre (19.15) / River Plate vs. Aldosivi (21.30)
Domingo 26/4: Ind. Rivadavia vs. Gimnasia (Mza.) (15.00) / Newell’s vs. Instituto (17.30) / Belgrano vs. Gimnasia (17.30) / Atlético Tucumán vs. Banfield (20.00)
Lunes 27/4: Vélez vs. Unión (18.45) / Huracán vs. Argentinos (21.00)
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