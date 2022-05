Sebastián Driussi la rompe en Estados Unidos

En ambos encuentros del turno tarde, los triunfadores lo hicieron en condición de visitante, en la apertura de la novena fecha, que registró también la conversión del delantero Marcelino Moreno -ex Lanús- para permitir el empate de Atlanta United en su visita a Montreal.

Además de Driussi, Austin le brindó participación titular al atacante Maximiliano Urruti -ex Newell`s Old Boys-. A la vez que Cincinnati permitió que Acosta fuera acompañado por el extremo izquierdo Álvaro Barreal -ex Vélez Sarsfield-.

Por su parte, Atlanta United sumó al zaguero Alan Franco -ex Independiente-, al volante Franco Ibarra -ex Argentinos Juniors- y al delantero Thiago Almada -ex Vélez-.

El equipo canadiense contó con el aporte del mediocampista Joaquín Torres -ex Newell's- al ingresar en el segundo tiempo, mientras que mantuvo entre los suplentes sin ingreso al volante Matko Miljevic -ex Argentinos Juniors-, según consignó el portal Soccerway.

En otro de los partidos de la tarde, Real Salt Lake venció a L. A. Galaxy por 1 a 0, con la definición del defensor uruguayo Marcelo Silva y con el desempeño titular del volante Pablo Enrique Ruíz -ex San Lorenzo y la CAI de Comodoro Rivadavia-.