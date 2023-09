Selección Argentina: ¿Quién se llevó la pelota de la final del Mundial?

Está claro que la Al Hilm (que reemplazó a la Al Rihla usada hasta las semifinales del torneo) que rodó aquella tarde en el Lusail Stadium es una de las reliquias que quedaron guardadas para la eternidad. Sin embargo, para sorpresa de varios, no fue Lionel Messi quien se quedó con la pelota con la que Gonzalo Montiel ejecutó el último penal de la serie y le dio la tercera estrella a Argentina.

Tampoco el propio Cachete. Según contó el 'Huevo' Acuña en Llave a la Eternidad, el ciclo de entrevistas con los campeones del mundo de la TV Pública, fue Lionel Scaloni quien se apoderó de la pelota que Montiel acarició para vencer la resistencia de Hugo Lloris.

image.png Lionel Scaloni nació un 16 de mayo de 1978

Mientras que la que se usó durante el partido la tiene el propio Acuña, en una vitrina en su casa en Sevilla junto a otros recuerdos futboleros. También los botines que utilizó en la final, partido en el que entró en el segundo tiempo en lugar de Ángel Di María. Aunque confesó que "los usé en dos partidos más".

El lateral izquierdo de 31 años se perdió la primera doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que la Selección Argentina venció a Ecuador de local y goleó a Bolivia en La Paz por una lesión miotendinosa en el bíceps femoral de su pierna derecha sufrida el pasado lunes 21 de agosto, en el partido entre Sevilla y Deportivo Alavés, que terminó con derrota del equipo andaluz por 4-3.

La promesa pendiente de Marcos Acuña

El ex Racing y Ferro todavía debe tatuarse la Copa del Mundo y los números "18", "12", "8", "23" y "6" que corresponden a la banda de la "sobremesa", integrada por Guido Rodríguez, Gerónimo Rulli, Emiliano Martínez y Germán Pezzella, además del propio Acuña.

"Estoy en eso, estoy buscando el momento. Es difícil porque no sé dónde ponerlo. Tengo uno solo, que es el de Mora, mi hija más grande. Me lo hice cuando estaba en Racing. Me faltan los otros dos, Benja me reclama bastante. Estoy buscando ir y dónde", admitió.