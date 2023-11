Selección Argentina: Scaloni prepara dos sorpresas en la lista

Castellanos atraviesa un buen presente en sus primeros meses en Lazio y Scaloni lo viene siguiendo desde hace dos temporadas: en la primera la rompió en New York City de la MLS, y en la segunda, luego de sonar como posible refuerzo de River, emigró al Girona español, donde también mostró buenos rendimientos.

valentin castellanos lazio.webp Valentín Castellanos, con presente en Lazio, podría ser citado por Scaloni.

Por su parte, Soulé ya ha sido tenido en cuenta por el oriundo de Pujato, y aunque sumó varias presentaciones con la Selección Sub 20, todavía no debutó con la Mayor. Pero hay tres motivos que lo pusieron nuevamente en el radar de Scaloni.

En primer lugar es que la Selección italiana ya inició tratativas para quedárselo, y en la Selección Argentina no quieren quedarse sin lo que consideran una joyita a futuro. De hecho, el propio Luciano Spaletti -entrenador de la Azzurra- ya expresó públicamente su deseo de contar con él y planea citarlo en la próxima fecha FIFA.

En segundo lugar, su extraordinario presente en Frosinone, con cinco goles en nueve partidos. Y en tercer lugar, la proyección a futuro, teniendo en cuenta que luego de la Copa América Ángel Di María se retirará del combinado nacional y hoy por hoy el futbolista más parecido al Fideo es Soulé, de 20 años, cuyo pase pertenece a Juventus.

La Serie A italiana es una de las ligas que más trabas ponen a la hora de ceder jugadores convocados, más allá de que si la citación se da en el marco de una fecha programada por FIFA, los clubes tienen la obligación de cederlos Sin embargo, para evitar inconvenientes, desde AFA ya contactaron a Lazio y Frosinone para hacer saber el interés en los dos atacantes.

De todos modos, esta especie de 'reserva' no implica convocatoria, por lo que aún no es seguro que ambos digan presente ante Uruguay y Brasil, el 16 y 21 de noviembre, respectivamente. Para ello habrá que esperar que se anuncie oficialmente la lista de citados.

Lo que está claro es que Scaloni continúa buscando alternativas y en este caso los nombres son para ofrecer nuevas opciones en ataque. Así como Soulé podría ser un recambio de Di María, Castellanos ocuparía el lugar de tercer centrodelantero que actualmente tiene Lucas Beltrán, pero que ha sido llenado por distintos nombres a lo largo de su ciclo como entrenador de la Selección Argentina.

Paulo Dybala se prepara volver a la Selección Argentina

La 'Joya' se recuperó de la lesión -leve distensión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda- que sufrió a principios de octubre y que lo marginó no solo de la última doble fecha de Eliminatorias sino también de los últimos tres partidos con la Roma, frente a Monza, Slavia Praga por la Europa League, e Inter.

Pero en los últimos días, Dybala -que recientemente le propuso casamiento a Oriana Sabatini- se reincorporó a los entrenamientos y ya trabaja a la par del resto de sus compañeros. De hecho, todo indica que volverá a formar parte de la convocatoria de José Mourinho para recibir a Lecce, este mismo fin de semana. Así, estaría disponible para estar presente en la lista de Scaloni.

paulo dybala roma.jpg_large Paulo Dybala estará disponible para las Eliminatorias Sudamericanas.

Scaloni no convocará jugadores para la Selección Sub 23

En las primeras dos citaciones para Eliminatorias, Lionel Scaloni citó futbolistas menores de 23 años para que se integren al equipo dirigido por Javier Mascherano, que se prepara para el Preolímpico de principios del año que viene, y de paso, observarlos de cerca pensando en el futuro de la Mayor.

Sin embargo, el seleccionado juvenil realizará una gira por Japón con dos amistosos (el primero de ellos será el 18 de noviembre, mientras que el segundo será el martes 21). Por eso, Scaloni no convocará futbolistas sub 23, por lo que si Mascherano pretende citar jugadores que no sean del fútbol argentino, dependerá de la buena voluntad de sus clubes, algo que no suele llegar a buen puerto.