Tras los tweets de Canelo Álvarez contra Messi, Sergio Agüero, íntimo amigo de Leo, le contestó en la red social: "Seguramente no sabes de fútbol".

Tras la victoria de Argentina ante México, Canelo Álvarez explotó en Twitter contra Lionel Messi por un vídeo de los festejos de la Selección en el vestuario donde se ve a Leo patear una camiseta de su país. Si bien fue para sacarse los botines y no como objetivo de burla, el boxeador lo atacó: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre". Ahora, Sergio Agüero, amigo íntimo de La Pulga, le respondió con todo al mexicano.