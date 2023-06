Sergio Barreto le dejará a Independiente su 10% de la venta

Barreto, cuya venta se cerrará en 2.2 millones de dólares para Independiente a cambio del 70% del pase (con una opción de 500 mil dólares por el 30% restante), le donará al club el 10% que le corresponde por ley del monto de la transferencia. Gran noticia para el Rojo, que sigue recaudando.

"Siempre le dije a mi representante que iba a donar el 10 por cierto de su ficha para ayudar al club, estoy desde los 8 años. Nunca tuve la intención de irme como jugador libre, me quería ir por la puerta grande", comentó el futbolista de 24 años, en diálogo con los medios, desde el Aeropuerto de Ezeiza.

"Muy contento por este paso en mi carrera, creo que no me voy en un buen momento por cómo está el club, quería seguir hasta el final del torneo, pero se dio así", reconoció Barreto. Y agregó: "En el mercado anterior estuvo el interés de Boca, del fútbol ruso, pero con los dirigentes siempre hubo una buena relación para renovar el contrato y si llegaba una oferta me habían dicho que la iban a aceptar".

sergio barreto cai.jpg

Por otro lado, Checho reveló que "hablé con el Ruso Zielinski, él siempre me dijo que quiere lo mejor para los jugadores, para que den el salto a Europa u otros clubes como ahora a México". Y dejó un mensaje esperanzador para el futuro de Independiente: "Creo que mis compañeros van a sacar esto adelante, confío en ellos y sé que el hincha está un poco disconforme, pero vamos a salir de esta situación".

Ante la salida de Barreto, el principal candidato a quedarse con su puesto es Joaquín Laso, quien a pesar de no estar viviendo un gran presente, lo reemplazó en la última fecha frente a Godoy Cruz y se perfila para ocuparlo frente a Sarmiento de Junín, el próximo viernes, en dupla con el paraguayo Christian Báez.

Sergio Barreto se marcha de Independiente habiendo jugado 120 partidos en el club, y donde supo ser capitán a pesar de su relativa corta edad.

Ricardo Zielinski suma variantes en el mediocampo

De cara al duelo con Sarmiento, el Ruso recupera a Iván Marcone y Agustín Mulet, ambos con lesiones en sus isquiotibiales: los dos entrenaron a la par del equipo y todo indica que volverán a estar convocados. Habrá que ver si el DT incluye a alguno como titular.

Además, Sergio Ortiz, quien salió reemplazado en Mendoza ante Godoy Cruz por un fuerte golpe, entrenó diferenciado, pero estuvo haciendo tareas físicas y trabajos con pelota, y en el cuerpo técnico son optimistas con que llegue a estar el viernes, al menos para ir al banco de suplentes.