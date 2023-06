"La competición me ha dado mucho más de lo que hubiera podido imaginar. He llegado a diez semifinales de la Champions League, he jugado tres finales, ganado dos... Y ahora voy a por mi cuarta final como entrenador. Si mi vida terminara ahora mismo, habría ganado una como jugador en mi club, además de dos como entrenador, también en mi club", analizó Guardiola su relación con la Orejona.

Y continuó sobre la presión sobre el City: "Todo el mundo dice que si no ganamos la Champions, no será nada completo lo que hicimos. Si todo el mundo lo dice, pues entonces habrá que aceptarlo. Si no gano habré fracasado y si gano, pues será la gloria. Bienvenido sea. Iremos a jugar contra el Inter e intentaremos ganar. Y voy a decir una cosa: si no la ganamos, el año próximo lo volveremos a intentar. Y si no, al año siguiente lo mismo. Y si sale, sale. Y si no sale, mala suerte".

"Es injusto, pero tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que si queremos dar un paso definitivo como un gran club, tenemos que ganar en Europa. Hay que ganar la Champions, no se puede evitar", cerró.

Por su parte, Inzaghi comentó: "Se trata de un partido de fútbol, no hay miedo que tener. Les respetamos mucho, pero estamos orgullosos de jugar esta final porque la queremos con toda nuestras fuerzas".

Alessandro Bastoni, uno de los tres defensas centrales del Inter que tendrán como misión controlar a Haaland, expresó en la misma línea: "Tenemos miedo de asesinos, no de futbolistas. Sería un error hablar de miedo. No es Haaland contra el Inter, es el Manchester City contra el Inter". Y finalizó: "No hay miedo, solo un buen nivel de tensión".