Silbidos, grito de "jugadores" e insultos a Milito: la furia de los hinchas de Racing

Los fanáticos de La Academia estallaron contra el plantel y el presidente después del empate con Independiente que lo dejó prácticamente afuera del Clausura y de las copas internacionales de 2027.
Los hinchas de Racing explotaron contra el plantel y su presidente Diego Milito en el Cilindro después de sufrir otra frustración con el empate con Independiente tras comenzar ganando que lo deja prácticamente afuera del Torneo Clausura y de jugar alguna copa internacional en 2027.
Tras el pitazo final de Facundo Tello, los hinchas de Racing silbaron, cantaron el famoso "jugadores" con "que se vayan todos" e insultaron a Diego Milito, su ídolo que llegó al sillón generando ilusiones, prometiendo "un salto de calidad" pero el amor se transformó en odio debido a ir de frustración en frustración. Descontento total con Milito, que se confirma en cada testimonio a los hinchas post partido.
Racing, que desde 2015 jugaba competencias internacionales de manera interrumpida, está prácticamente afuera de las copas de 2027. Este año no peleó el Apertura, quedó afuera en fase de grupos de la Sudamericana, de la Copa Argentina sufriendo una insólita remontada en manos de Boca, sin pelear el Clausura ni ganar clásicos...
comentar