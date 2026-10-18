Silbidos, grito de "jugadores" e insultos a Milito: la furia de los hinchas de Racing

Tras el pitazo final de Facundo Tello, los hinchas de Racing silbaron, cantaron el famoso "jugadores" con "que se vayan todos" e insultaron a Diego Milito, su ídolo que llegó al sillón generando ilusiones, prometiendo "un salto de calidad" pero el amor se transformó en odio debido a ir de frustración en frustración. Descontento total con Milito, que se confirma en cada testimonio a los hinchas post partido.